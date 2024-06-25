İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Alım fırsatı mı?

"Onsa altında yılın son alımı olan 2 bin 280 dolar seviyesi bu hafta denenebilir. Yılın son alımını değerlendirmek isteyenler için önemli bir hafta." diyen altın uzmanı İslam Memiş sözlerine devam ederek temmuz ayında gram altının geleceği seviyeyi açıkladı;