İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Alım fırsatı mı?
Ons altın sakinliğini korurken gram altın sert sıçradı. Gram altın neden yükseldi? Yıl sonu gram altın ne kadar olacak? 25 Haziran 2024 Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın, Tam altın güncel rakamları...
Bayramdan önce düşüş trendinde olan altın fiyatları, bayramdan sonra yatırımcıları şaşırtarak yükselişe geçti. Gram altın, dolar kurundaki sert artışın etkisiyle 100 lira birden değer kazandı.
Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 523 TL, çeyrek altın 4 bin 96 TL, yarım altın 8 bin 184 TL ve tam altın 16 bin 318 TL'den işlem görmeye başladı.
"Onsa altında yılın son alımı olan 2 bin 280 dolar seviyesi bu hafta denenebilir. Yılın son alımını değerlendirmek isteyenler için önemli bir hafta." diyen altın uzmanı İslam Memiş sözlerine devam ederek temmuz ayında gram altının geleceği seviyeyi açıkladı;
GRAM ALTIN FİYATI 3500 TL
"Altın artık alım fırsatı vermeden 2 bin 600 dolar seviyesi yolculuğuna başlamasını bekliyorum. Ons altın 2 bin 280 dolar seviyesini test ettiğinde gram altın yatırımcısı da yılın son alım fırsatını yakalamış olacak. Özellikle gram altın, 3 bin 3 bin 500 aralığındaki yolculuğuna Temmuz itibariyle başlamasını bekliyorum." İfadelerini kullandı.