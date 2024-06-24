İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı! "Yolculuk başlıyor" dedi

Altın, gümüş ve euro alımları için önemli bir hafta olduğuna dikkati çeken İslam Memiş, şunları söyledi:

"Yurt dışı piyasalarda takip edeceğimiz önemli bir veri yok.

Bu hafta altın, gümüş ve euro alımları için son hafta.

Dolar karşısında bu hafta ki düşüşlerin yılın son alımları olduğunu söyleyebilirim."