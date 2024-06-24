İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı! "Yolculuk başlıyor" dedi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yeni haftanın ekonomi gündemi ile ilgili önemli değerlendirmeler geldi. İslam Memiş, altın alıp yatırım yapacaklara da uyarılarda bulundu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in ekonomi gündemiyle ilgili yorum ve tahminleri merak ediliyor. Ekonomi denince son zamanlarda akla gelen ilk isimlerden olan İslam Memiş'in açıklamaları yatırım yapmak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, tv100.com'daki köşesinde ekonomi gündemiyle ilgili önemli değerlendirmeler bulundu. İslam Memiş, yazısında, "Altın alacaklar dikkat! Yolculuk başlıyor" başlığıyla okuyucularına seslendi.
İslam Memiş, köşe yazısında, yurt içi piyasalarda bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararını takip edeceklerini söyledi.
Altın, gümüş ve euro alımları için önemli bir hafta olduğuna dikkati çeken İslam Memiş, şunları söyledi:
"Yurt dışı piyasalarda takip edeceğimiz önemli bir veri yok.
Bu hafta altın, gümüş ve euro alımları için son hafta.
Dolar karşısında bu hafta ki düşüşlerin yılın son alımları olduğunu söyleyebilirim."