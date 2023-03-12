İslam Memiş'ten altın için "geçmiş olsun" uyarısı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yıl sonu için gram altındaki zirve öngörüsünü değiştirdi ve yeni zirve beklentisini açıkladı. Memiş, "bunu yapana geçmiş olsun" diyerek bir uyarıda bulundu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten gram altın ve gram gümüş için yeni tahminler geldi.
İslam Memiş, değerlendirmelerinde gram altın için "bunu yapana geçmiş olsun" dediği uyarıyı yaptı ve yeni yıl sonu gram altın tahminini dile getirdi.
Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, "Elime yeni TL geçti, kararsızım!" başlıklı Youtube videosunda şu değerlendirmeleri yaptı:
İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN İÇİN UYARISI
Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:
- Fed sahnede ancak enflasyonla mücadele kolay olmayacak. Geçici bir enflasyon yok dünyada. Enflasyon kolay kolay geçici değil. Gram altın TL'deki işlemlerde yine finansal okuyazarlığı az olanlar, gramı 1100 liraya geriledi diyor. Ekranlarda size 1100 gösterdikleri gram altın 115-29 lira aralığında. Ekranlarla serbest piyasa arasında 30 liralık makas aralığı var.
- TL ihtiyacı olan vardır, bozduracaktır, 1100'lü rakamlara kanıp da buradan hayal ediyorsa, bunu fırsata çevirenlerle karşı karşıya gelirse geçmiş olsun. Bu hafta gram altında 1128-1148 lira aralığını takip ediyor olacağım.
İslam Memiş, değerlendirme sonrasında gram altın için yıl sonunda beklediği yeni zirve tahminini açıkladı...
- Elimde TL var altın alsam mı? Bu soruyu soran herkese altının ucuz değil, bedava olduğunu söylüyorum. Yıllık getiri yatırımcısı için 1450 hedefi vardı, bunu 1550'ye çıkardık.
Memiş, gümüş içinse şu değerlendirmelerde bulundu:
- Haziran'dan itibaren yükselişlerin agresif olduğunu göreceğiz. Al satçılara ise makas aralığı kazandırmayacak. Bütün dünyada para ile para kazanma devri bitti bir yıldır.
- Gümüş tarafında bir bozulma yok, gümüş en son konuşan yatırım aracıdır. Geçen yıl herkes kafalarını taşlara vuruyordu, yükselmedi diye. Gram fiyatı 14.40 seviyesinden yılı tamamladı. 2022'de gümüşün gramı altının gramına kıyasla daha fazla getiri sağladı. Bu piyasada her zaman, her hafta, her ay gümüş yükselmedi diyorsunuz, bir anda zıplıyor, bu kez ses kesiliyor.
Kaynak: HaberGlobal.com.tr