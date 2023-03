İslam Memiş'ten altın için "geçmiş olsun" uyarısı

İslam Memiş, değerlendirme sonrasında gram altın için yıl sonunda beklediği yeni zirve tahminini açıkladı...

- Elimde TL var altın alsam mı? Bu soruyu soran herkese altının ucuz değil, bedava olduğunu söylüyorum. Yıllık getiri yatırımcısı için 1450 hedefi vardı, bunu 1550'ye çıkardık.

Memiş, gümüş içinse şu değerlendirmelerde bulundu:

- Haziran'dan itibaren yükselişlerin agresif olduğunu göreceğiz. Al satçılara ise makas aralığı kazandırmayacak. Bütün dünyada para ile para kazanma devri bitti bir yıldır.

- Gümüş tarafında bir bozulma yok, gümüş en son konuşan yatırım aracıdır. Geçen yıl herkes kafalarını taşlara vuruyordu, yükselmedi diye. Gram fiyatı 14.40 seviyesinden yılı tamamladı. 2022'de gümüşün gramı altının gramına kıyasla daha fazla getiri sağladı. Bu piyasada her zaman, her hafta, her ay gümüş yükselmedi diyorsunuz, bir anda zıplıyor, bu kez ses kesiliyor.

