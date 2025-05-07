İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Dananın kuyruğu kopacak!"
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, tüm gözlerin bu akşam saat 21:00'de açıklanacak verilere çevrildiğini belirterek, başta gram altın olmak üzere yatırım araçlarında yaşanan sıkışıklığın bu saatten sonra çözüleceğini öngördü.
Memiş, akşam saatleri için “Piyasalar asıl hareketi o zaman yapacak” ifadelerini kullandı.
Finans analisti İslam Memiş, borsa, dolar, gram altın ve ons altına dair değerlendirmelerde bulunurken, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak faiz kararının kritik olduğunun altını çizdi.
Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan Memiş, “Saat 21:00 ve 21:30 aralığında piyasalarda sert hareketler görebiliriz. Özellikle gram altında sıkışıklık sona erebilir, yön netleşebilir” dedi.
Memiş, küresel piyasalar açısından oldukça önemli bir gün yaşandığını belirterek, “Fed’in faiz kararı piyasaların genel yönünü belirleyecek. Borsa İstanbul’da 9250-9270 bandı önemli bir direnç bölgesi. Eğer bu seviyeler aşılırsa 9400 puan direnci test edilebilir. Kısa vadede ise 9000-9450-9550 puan aralığını takip edeceğiz” açıklamasında bulundu.
Dolar/TL kurunda ise sınırlı bir hareketlilik olduğunu dile getiren Memiş, “Kurda yukarı yönlü hareket önündeki engeller henüz aşılmış değil. Ancak yılın ikinci yarısında doların 40 TL’yi aşabileceğini tahmin ediyorum” dedi.
Euro/dolar paritesinin ise 1.1280 ile 1.1350 arasında sıkıştığını ve yön arayışının Fed kararına bağlı olduğunu kaydetti.
Ons altın tarafında ise yükseliş dikkat çekiyor. Memiş, “Son iki haftada sert düşüşlerin ardından ons altında yeniden yükseliş başladı. Çin piyasalarının kapalı olması nedeniyle fiziki talep ertelenmişti.
Piyasaların açılmasıyla birlikte talep artınca yükseliş ivme kazandı. Ticaret savaşlarının etkisiyle altın yeniden güvenli liman olarak ön plana çıktı” diye konuştu.
Kısa vadede ons altında 3400 ve 3420 dolar seviyelerinin önemli olduğunu söyleyen Memiş, “Fed’in faiz kararından sonra yön netleşecek. Ya 3500 dolara doğru bir atak ya da 3200 dolara doğru bir geri çekilme görebiliriz. Bu nedenle özellikle saat 21:00 ve 21:30’daki açıklamaları görmeden pozisyon almak riskli olur” uyarısında bulundu.
Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eski ABD Başkanı Donald Trump’ın eleştirilerine dikkat çeken Memiş, “Trump, Fed’in kararlarını beğenmediğinde söylemlerini sertleştiriyor. Bu da piyasada baskı unsuru yaratıyor. Powell’ın bu baskıya nasıl yanıt vereceği önemli olacak. Genel beklenti faiz artışı yapılmayacağı yönünde.
Ancak piyasalar, önümüzdeki döneme dair ipuçlarını da bugünkü açıklamalarda arayacak” ifadelerini kullandı.
Gram altın cephesinde ise serbest piyasalarda 4262 TL seviyesinin takip edildiğini belirten Memiş, “Yukarı yönlü ataklar dikkat çekiyor. 4350 TL direnci aşılırsa hedef 4500 TL olabilir. Ancak aksi durumda aşağı yönlü bir kırılımda 4150 ve 4080 TL seviyeleri gündeme gelebilir. Bugün saat 21:30’a kadar net bir yön kırılımı beklemiyorum” değerlendirmesini yaptı.