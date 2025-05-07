İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Dananın kuyruğu kopacak!"

Kısa vadede ons altında 3400 ve 3420 dolar seviyelerinin önemli olduğunu söyleyen Memiş, “Fed’in faiz kararından sonra yön netleşecek. Ya 3500 dolara doğru bir atak ya da 3200 dolara doğru bir geri çekilme görebiliriz. Bu nedenle özellikle saat 21:00 ve 21:30’daki açıklamaları görmeden pozisyon almak riskli olur” uyarısında bulundu.