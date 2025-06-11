İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Ekonomi kazansın!
Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, Türkiye’de yastık altında tutulan altın miktarına dikkat çekerek çarpıcı bir yazı kaleme aldı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ve ekonomist Nejat Özonay’ın görüşlerine de yer verilen yazıda, 4 bin 500 tonluk yastık altı altının yaklaşık 450 milyar dolar değerinde olduğu vurgulandı.
Altınok, “Bu atıl zenginliğin sisteme dâhil edilmesi hâlinde oluşacak kamusal faydayı düşünebiliyor musunuz?” ifadelerini kullandı.
Yazıda, küresel belirsizliklerin etkisiyle hem bireylerin hem de devletlerin altına yöneldiği vurgulandı. Türkiye’de ise altının sadece yatırım değil, gündelik yaşamın da bir parçası olduğuna dikkat çekildi.
“Önce güven eksikliği giderilmeli”
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yastık altı altınların sisteme kazandırılamamasının temel nedeninin güven eksikliği olduğunu belirtti.
Küçük gramajlı altınların yasaklanmasının yatırımcıyı olumsuz etkilediğini, bankalarda altın alım-satım farklarının 150-200 TL’ye çıktığını ve bu durumun adeta “soyguna” dönüştüğünü söyledi.
Çözüm önerisi olarak Memiş, altınların peşinat sayılıp, yatırımcının TL cinsinden borçlandırılabileceğini ifade etti. “Vermeden alamazsınız” diyen Memiş, vatandaşın sisteme güvenmesi için somut adımların atılması gerektiğini vurguladı.
“Ev ev gezip ikna etmek gerek”
Ekonomist Nejat Özonay ise, altının kültürel ve duygusal bir yatırım aracı olduğuna dikkat çekerek, “Zor gün için biriktiriliyor. Ayrıca finansal okuryazarlığımız da zayıf” dedi. Geçmişte yapılan kampanyaların kısmen başarılı olduğunu ancak şu anda yeniden fiziki altına yönelme olduğunu belirtti.
Altınok’un “Yine bir kampanya etkili olmaz mı?” sorusuna Özonay, “Sınırlı olur. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat çağrıda bulunması etkili olur” yanıtını verdi.
Sisteme güvenin artması için birebir iletişim kurulması, fiziki altının güvenle iade alınabileceğinin anlatılması ve getiri sunulmasının önemli olduğunu söyledi. Faize karşı olanlara ise katılım sertifikası önerdi.
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:
Gram altın satış fiyatı: 4.206,14 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 6.938,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 13.877,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 27.605,35 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.626,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 69.225,08 TL