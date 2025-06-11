İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Ekonomi kazansın!

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, Türkiye’de yastık altında tutulan altın miktarına dikkat çekerek çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Ekonomi kazansın! - Resim: 1

 Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ve ekonomist Nejat Özonay’ın görüşlerine de yer verilen yazıda, 4 bin 500 tonluk yastık altı altının yaklaşık 450 milyar dolar değerinde olduğu vurgulandı.

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Ekonomi kazansın! - Resim: 2

Altınok, “Bu atıl zenginliğin sisteme dâhil edilmesi hâlinde oluşacak kamusal faydayı düşünebiliyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Ekonomi kazansın! - Resim: 3

Yazıda, küresel belirsizliklerin etkisiyle hem bireylerin hem de devletlerin altına yöneldiği vurgulandı. Türkiye’de ise altının sadece yatırım değil, gündelik yaşamın da bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Ekonomi kazansın! - Resim: 4

“Önce güven eksikliği giderilmeli”

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Ekonomi kazansın! - Resim: 5

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yastık altı altınların sisteme kazandırılamamasının temel nedeninin güven eksikliği olduğunu belirtti. 

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Ekonomi kazansın! - Resim: 6

Küçük gramajlı altınların yasaklanmasının yatırımcıyı olumsuz etkilediğini, bankalarda altın alım-satım farklarının 150-200 TL’ye çıktığını ve bu durumun adeta “soyguna” dönüştüğünü söyledi.

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Ekonomi kazansın! - Resim: 7

Çözüm önerisi olarak Memiş, altınların peşinat sayılıp, yatırımcının TL cinsinden borçlandırılabileceğini ifade etti. “Vermeden alamazsınız” diyen Memiş, vatandaşın sisteme güvenmesi için somut adımların atılması gerektiğini vurguladı.

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Ekonomi kazansın! - Resim: 8

“Ev ev gezip ikna etmek gerek”

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Ekonomi kazansın! - Resim: 9

Ekonomist Nejat Özonay ise, altının kültürel ve duygusal bir yatırım aracı olduğuna dikkat çekerek, “Zor gün için biriktiriliyor. Ayrıca finansal okuryazarlığımız da zayıf” dedi. Geçmişte yapılan kampanyaların kısmen başarılı olduğunu ancak şu anda yeniden fiziki altına yönelme olduğunu belirtti.

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Ekonomi kazansın! - Resim: 10

Altınok’un “Yine bir kampanya etkili olmaz mı?” sorusuna Özonay, “Sınırlı olur. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat çağrıda bulunması etkili olur” yanıtını verdi. 

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Ekonomi kazansın! - Resim: 11

Sisteme güvenin artması için birebir iletişim kurulması, fiziki altının güvenle iade alınabileceğinin anlatılması ve getiri sunulmasının önemli olduğunu söyledi. Faize karşı olanlara ise katılım sertifikası önerdi.

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Ekonomi kazansın! - Resim: 12

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Ekonomi kazansın! - Resim: 13

Gram altın satış fiyatı: 4.206,14 TL

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Ekonomi kazansın! - Resim: 14

Çeyrek altın satış fiyatı: 6.938,00 TL

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Ekonomi kazansın! - Resim: 15

Yarım altın satış fiyatı: 13.877,00 TL

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Ekonomi kazansın! - Resim: 16

Tam altın satış fiyatı: 27.605,35 TL

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Ekonomi kazansın! - Resim: 17

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.626,00 TL

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Ekonomi kazansın! - Resim: 18

Gremse altın satış fiyatı: 69.225,08 TL

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