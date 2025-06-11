İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Ekonomi kazansın!

Ekonomist Nejat Özonay ise, altının kültürel ve duygusal bir yatırım aracı olduğuna dikkat çekerek, “Zor gün için biriktiriliyor. Ayrıca finansal okuryazarlığımız da zayıf” dedi. Geçmişte yapılan kampanyaların kısmen başarılı olduğunu ancak şu anda yeniden fiziki altına yönelme olduğunu belirtti.