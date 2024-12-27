İslam Memiş'ten altın için kritik uyarılar: "Sakın bunları yapmayın!"

Ayrıca, 2024’te internetten yapılan altın alımlarının büyük bir artış gösterdiğini belirten Memiş, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2023 yılında internetten yapılan altın alımlarının aylık ortalama 399 milyon TL seviyesinde olduğunu ve 2024’ün ilk 11 ayında bu tutarın 1 milyar 290 milyon TL'ye yükseldiğini söyledi. "İnternetten altın alımında işlem hacmi yüzde 223 arttı" diye ekledi.