İslam Memiş'ten altın için kritik uyarılar: "Sakın bunları yapmayın!"
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2024 yılı itibariyle altın yatırımı yapanları uyardı. TV100'de yayınlanan yazısında, altının 2024 yılında yatırımcısının yüzünü güldürdüğünü belirten Memiş, altın alırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalara değindi.
İslam Memiş, 2024 yılı başında gram altının 2 bin lira seviyesinden işlem görmeye başladığını ve yılı 3 bin lira seviyesinin üzerinde tamamladığını ifade etti. "2024 yılı, gram altının yüzde 50'nin üzerinde getiri sağladığı bir yıl oldu. 31 Ekim’de serbest piyasalarda gram altın 3 bin 190 lira seviyesini test etti.
Bu yıl için tahminim 3 bin-3 bin 500 lira aralığındaydı. Ons altın ise, 31 Ekim’de 2 bin 790 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı ve yılı 2 bin 600-2 bin 650 dolar seviyelerinde tamamlayacak gibi görünüyor" dedi.
Memiş, 2024'te dünya genelinde merkez bankalarının ve yatırımcıların altın talebini artırdığını belirtti. Altın ithalatına getirilen yasaklar nedeniyle fiziki altınlarda işçilik maliyetlerinin 3-4 bin dolara kadar yükseldiğini, ancak Aralık ayı itibariyle bu maliyetlerin bin dolara kadar düştüğünü söyledi.
Ayrıca, 2024’te internetten yapılan altın alımlarının büyük bir artış gösterdiğini belirten Memiş, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2023 yılında internetten yapılan altın alımlarının aylık ortalama 399 milyon TL seviyesinde olduğunu ve 2024’ün ilk 11 ayında bu tutarın 1 milyar 290 milyon TL'ye yükseldiğini söyledi. "İnternetten altın alımında işlem hacmi yüzde 223 arttı" diye ekledi.
Altın Yatırımcılarının Tercih Ettiği Online Satın Alma Sebepleri
İslam Memiş, internetten altın almayı tercih eden yatırımcıların bazı sebeplerini sıraladı:
Deprem ve Hırsızlık Korkusu: Deprem nedeniyle fiziki altın talebinde düşüş yaşanırken, hırsızlık korkusu bankalardan alımları artırdı.
Zaman Sorunu: Kuyumcuların mesai saatlerine yetişemeyenler için internetten alım yapmak daha pratik hale geldi.
Kur Avantajı: Döviz ve altın bozdurup mevduat faizine yönelen yatırımcılar, faiz getirisini cazip buldukları için internet üzerinden daha kolay dönüşüm sağladı.
İthalat Yasağı ve Kota: Altın ithalat yasağı nedeniyle fiziki altınlarda işçilik maliyetlerinin yüksek olduğu dönemde, internetten yapılan alımlar daha cazip hale geldi.
Önemli Uyarı: Güvenilir Siteler Tercih Edilmeli
İslam Memiş, yatırımcılara internetten altın alırken dikkatli olmalarını ve yalnızca bilindik ve güvenilir internet sitelerini tercih etmeleri gerektiğini söyledi. "Ucuz altın buldum diye duyulmamış internet sayfalarından alışveriş yapmamalısınız" diyerek, güvenilir olmayan kaynaklardan yapılan alımların risk taşıdığını vurguladı.
2024 Altın Yatırımcılarının Yılı Oldu
Sonuç olarak, 2024 yılı altın yatırımcıları için kazançlı bir yıl oldu. Fiziki veya sanal altın fark etmeksizin, yatırımcılar bu yılda önemli kazançlar elde etti. Ancak, güvenli bir alışveriş için dikkatli olunması gerektiği unutulmamalıdır.