İslam Memiş'ten altın uyarısı! 'Almayın...' 8 şubat 2024 altın fiyatları...

Birikim yapmak isteyip parasının değer kaybetmesini istemeyen ve en doğru yatırım araçlarını arayan vatandaşların ilk adresi güvenilir liman olan altın oluyor. Başta gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın olmak üzere en çok tercih edilen altın grubu ile ilgili altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Tv100'da yayınlanan yazısında vatandaşı uyardı. Memiş; "Gram altın, ocakta sakin bir seyirde işlemler gerçekleştirdi. Kapalıçarşı’da gram altın 2 bin 50-2 bin 70 lira aralığında oyalanıyor. Bugün 2 bin 70 lira seviyesinde ancak yakında 2 bin 90 lirayı test edebilir. Bu yıl ki hedefim malum 3 bin lira seviyesi.

Son iki haftadır çeyrek altın da müthiş bir işçilik var. Tam 70 lira. Doğru duydunuz. Bugün 3 bin 457 liralık çeyrek altının 70 lirası işçilik. Normal fiyatının 3 bin 387 lira olması gerekiyor. Çeyrek altın da Darphane tarafından basılan ziynet altın grubundadır. Yani, Darphane haricinde kimse sikke altın dediğimiz Cumhuriyet, Ziynet, Yarım ve Çeyrek altın basamaz. Son iki haftadır Darphane çeyrek altın üretiminde ya da basımında ciddi sıkıntı yaşıyor. Bu da sektörün kiloyla ya da torbalarla aldığı çeyrek altınlarda işçiliğe neden oluyor. Rafine, büyük toptancı ya da tüccar, kilolarca fiziki külçe altını Darphane’ye veriyor, Darphane o külçeyi ziynet altınlara çevirip geri veriyor. " ifadelerini kullanarak yarıtımcıları ' Bugünlerde çeyrek, yarım ve tam altın almayın. Çünkü işçilikli. Zarar ediyorsunuz aldığınızda. Çekili altın (makasla kesilen astar altın) en uygunu. Konuşacak, yazacak çok şey var ama şimdilik susuyorum, sessizce izliyorum. Ama az kaldı. Bu film bir yerde kopacak.' şeklinde uyardı...

8 ŞUBAT 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.001,89

Gram altın satış: 2.002,16

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.358,00

Çeyrek altın satış: 3.4436,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.736,00

Yarım altın satış: 6.886,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.410,00

Tam altın satış: 13.647,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.708,00

Cumhuriyet altını satış: 13.915,00

ATA ALTIN NE KADAR?