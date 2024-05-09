İslam Memiş'ten altın ve doları olana acil çağrı!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in altın ve dolara ilişkin açıklamaları devam ediyor. İşte detaylar...
İslam Memiş tv100.com'daki "İçerisi iyimser dışarısı kötümser!" başlıklı yazısında altın ve dolar piyasasını değerlendirdi:
"Yurt içi piyasalarda iyimserlik, yurt dışında tedirginlik var.
Cuma akşamı Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşı Standart & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltti.
Türkiye’nin Kredi Risk Pirimi (CDS), 291 seviyesine geriledi.
Bist 100 endeksi 10 bin puan seviyesinin üzerinde, döviz kurları sakin.
Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci enflasyon raporunu yarın açıklayacak.
Yıl sonu öngörülerini yukarı yönlü revive edip etmediğini takip edeceğiz.
Revize etme ihtimali yüksek.
İsrail, Gazze Şeridi’nde Refah’a operasyon başlattı.
Sınır kapısını İsrail ele geçirdi.
Hint-Pasifik’te sular ısınıyor.
Çin “Harekete geçmeliyiz” dedi.
Ortadoğu genel itibariyle zaten problemli.