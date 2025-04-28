İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Son fırsat
ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı ticaret savaşı sonrası yükselen altın fiyatları, son günlerde düşüşe geçti. Piyasalardaki suların durulmasıyla altında geri çekilmeler yaşanırken, finans analisti İslam Memiş piyasaları değerlendirerek yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.
Son haftalarda ons altın 3.500 dolar seviyelerine kadar yükselmişti ancak haftayı 3.320 dolardan kapattı. Gün içi işlemlerde 3.272 dolara kadar düşen ons altında yaklaşık 250 dolarlık bir düzeltme görüldü.
İslam Memiş, bu düşüşü “kar realizasyonu ve düzeltme hareketi” olarak değerlendirerek, önümüzdeki haftalarda düşüş eğiliminin devam edebileceğini belirtti. Memiş, ons altında 3.150 - 3.090 dolar aralığının test edilebileceğini ifade etti.
Gram altında da sert geri çekilmeler yaşandı. 4.350 lira seviyelerine kadar yükselen gram altın, resmi kurda 4.127 liraya kadar gerilerken haftayı 4.178 liradan kapattı.
Memiş, kısa vadede gram altında 4.000 liranın altına sarkma beklentisinin sürdüğünü vurguladı. Yaklaşık bir aylık süreçte gram altında 4.000 liranın altına, ons altında ise 3.000 doların altına gerilemeler yaşanabileceğini öngördü.
Yıl sonu için gram altında 4.500 lira, 12 aylık periyotta ise 6.000 lira seviyesinin hedeflendiğini belirten Memiş, “Uzun vadeli yatırımcılar için sorun yok, altın her ay alım fırsatları sunmaya devam edecek. Ancak kısa vadede biraz daha sabırlı olunması gerekiyor” dedi.
Altının son 4,5 aylık süreçte en yüksek getiriyi sağladığını hatırlatan Memiş, kripto para piyasasında özellikle Bitcoin’de hızlı bir yükseliş yaşandığını belirterek, "Altındaki her düşüş, kripto paralarda yükseliş anlamına geliyor.
Şu anda altın ile Bitcoin arasında yarış var, sıranın Bitcoin’de olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
Euro/dolar paritesine de değinen Memiş, paritenin 1,15,70 seviyelerine kadar yükseldiğini ancak teknik olarak kar satışlarının devam edeceğini ve paritenin 1,11 seviyesine kadar gerileyebileceğini öngördü.
Altın ve kripto paraların dışında, gümüşün de hâlâ en ucuz değerli metal olduğunu vurgulayan Memiş, yatırımcılar için alternatif bir seçenek olabileceğini söyledi. Ayrıca paladyumun da ucuz kalmaya devam ettiğini ifade etti.
Gümüş yatırımına da değinen Memiş, 2024 yılında gram gümüşün getirisiyle gram altının getirisini geçtiğini hatırlattı. "Gram altının getirisi %50 iken, gram gümüş %51 getiri sağladı.
Gümüş zaman zaman altını geride bırakabiliyor, ancak sabır isteyen bir yatırım aracıdır. Yıl sonunda yine gümüşün altına kıyasla daha yüksek bir getiri sunabileceğini düşünüyorum" dedi.
Fiziki altın alımına da dikkat çeken Memiş, gelecekte fiziki altına erişimin zorlaşabileceğini belirtti. "Şu an dilediğiniz gibi altın alabiliyorsunuz, ancak ilerleyen yıllarda hem fiyat farklılıkları hem de yasal düzenlemeler nedeniyle bu durum değişebilir. Dünya genelinde başlayan yasaklamalar da bu yönde sinyal veriyor" ifadelerini kullandı.
Son olarak altın yatırımcılarına seslenen Memiş, "Düşüş trendi devam ediyor. Köpük fiyatlamalar vardı ve teknik düzeltmeler gerçekleşiyor. Önümüzdeki bir aylık süreçte bu düşüşlerin devam etmesini bekliyoruz.
.Ancak bu, yılın son alım fırsatı olabilir. Ardından altın fiyatlarında yeniden yükseliş bekliyoruz. Gram altında hedefimiz 4.500 lira, 12 aylık süreçte ise 6.000 lira. Ons altında ise 12 ayda 4.250 dolar seviyeleri hedefleniyor" değerlendirmesinde bulundu.