İslam Memiş’ten altın ve piyasa uyarısı: ‘Bomba gibi bir haftaya hazır olun’

ALTIN FİYATLARINDA BEKLENTİLER

İslam Memiş, ons altın ve gram altın için öngörülerini şu şekilde sıraladı:

“Ons altında 2.580-2.680 dolar bant aralığı geçerliliğini koruyor. Bu hafta 2.610-2.668 dolar aralığını takip edeceğim. 2025’in ilk çeyreğinde ise 3 bin dolar seviyesine doğru bir yükseliş bekliyorum.”