İslam Memiş’ten altın ve piyasa uyarısı: ‘Bomba gibi bir haftaya hazır olun’
Altın ve piyasalarda kritik hafta: FED başta olmak üzere 30’dan fazla merkez bankası faiz kararını açıklayacak. İslam Memiş, altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulunarak gram altın ve ons altın için takip edeceği seviyeleri duyurdu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni haftaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özellikle altın yatırımcılarını uyaran Memiş, önemli merkez bankalarının faiz kararlarının açıklanacağı bu yoğun haftada piyasaların hareketliliğine dikkat çekti.
Ekonomim’in haberine göre, İslam Memiş, bu haftanın piyasalarda “çifte yoğunluk” taşıdığına vurgu yaptı. Başta ABD Merkez Bankası (FED), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) olmak üzere 30’un üzerinde merkez bankasının faiz kararlarını açıklayacağını belirtti.
Ayrıca, Türkiye’de Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi de gündemi meşgul edecek.
Memiş’in açıklamalarına göre, Çarşamba günü saat 22.00’de FED faiz kararını, saat 22.30’da ise FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarını takip etmek önemli olabilir.
ALTIN FİYATLARINDA BEKLENTİLER
İslam Memiş, ons altın ve gram altın için öngörülerini şu şekilde sıraladı:
“Ons altında 2.580-2.680 dolar bant aralığı geçerliliğini koruyor. Bu hafta 2.610-2.668 dolar aralığını takip edeceğim. 2025’in ilk çeyreğinde ise 3 bin dolar seviyesine doğru bir yükseliş bekliyorum.”
“Geçen hafta 3 bin 79 lirayı test eden gram altın, haftayı 3 bin 24 lira seviyesinden kapattı. Bu hafta 2 bin 980 - 3 bin 40 lira aralığı takip edilecek.”
BORSA VE DÖVİZDE ÖNGÖRÜLER
Memiş’e göre, Borsa İstanbul’da 9.900-10.380 puan aralığında hareketler bekleniyor. Özellikle 10 bin puan seviyesinin altına sarkmalar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Döviz kurları için ise yükseliş beklentisi devam ediyor. Son kapanışta Dolar/TL 34,94 seviyesinden, Euro/TL ise 36,72 seviyesinden işlem gördü.
BİTCOİN VE GÜMÜŞ İÇİN BEKLENTİLER
Memiş’e göre, Bitcoin için 95-102 bin dolar aralığı takip edilecek.
Ons gümüşte ise 30,20-31,20 dolar aralığı öne çıkıyor. Altın/gümüş rasyosundaki düşüş nedeniyle gümüşün pozitif ayrışabileceği ifade ediliyor.