İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı! İşte daha çok kazandıran yatırım aracı...

Yıl sonu beklentilerini de paylaşan İslam Memiş, gram altın için ilk hedefin 4500 lira olduğunu ifade etti. Ancak bu seviyeye ulaşılmadan önce teknik düzeltmeler yaşanabileceğine dikkat çekti. Memiş, ons altın için yıl sonu hedefinin 3200 dolar olduğunu, 12 aylık projeksiyona göre ise gram altının 6000 liraya kadar çıkabileceğini söyledi.