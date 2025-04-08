İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı! İşte daha çok kazandıran yatırım aracı...
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların gündeminde üst sıralarda yer almayı sürdürüyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ve küresel gelişmelerin etkisiyle “Gram altın ne kadar olacak?” sorusu en çok araştırılan başlıklardan biri haline geldi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasadaki son duruma dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Kısa vadede altının dalgalı bir seyir izlediğini belirten Memiş, ons altının 3101 dolar seviyesinde işlem gördüğünü, gram altının ise serbest piyasada 3875 liraya kadar gerilediğini söyledi.
yıl sonu altın tahmini: hedef 6000 lira
Yıl sonu beklentilerini de paylaşan İslam Memiş, gram altın için ilk hedefin 4500 lira olduğunu ifade etti. Ancak bu seviyeye ulaşılmadan önce teknik düzeltmeler yaşanabileceğine dikkat çekti. Memiş, ons altın için yıl sonu hedefinin 3200 dolar olduğunu, 12 aylık projeksiyona göre ise gram altının 6000 liraya kadar çıkabileceğini söyledi.
yatırımcılar yönünü değiştirdi
Altının son üç ayda yüzde 21 oranında getiri sağladığını hatırlatan Memiş, son dönemde yaşanan satışlarla bu kazancın bir kısmının eridiğini dile getirdi.
Yatırımcıların altından çıkan parayı Amerikan borsaları, gümüş ve petrol gibi alternatif varlıklara yönlendirdiğini söyledi.
Memiş’e göre gümüş, bu süreçte daha cazip hale gelmeye başladı. Gümüşün ons fiyatı 31,63 dolar, gram fiyatı ise 38,50 lira seviyesinde.
Ancak dün yaşanan yüzde 6’lık sert düşüşe rağmen, altın-gümüş oranının 98’in üzerine çıkması, gümüşün potansiyelini artırdı.
Borsa İstanbul’da yıl sonu öngörüsü: 12 bin puan mümkün
İslam Memiş, Borsa İstanbul’daki gelişmelere de değindi. BIST 100 endeksinin günü 9484 puanla tamamladığını ifade eden Memiş, teknik olarak 9000 puanın altının test edilebileceğini söyledi. Kısa vadede endeksin 8500-9750 aralığında hareket edebileceğini belirten uzman isim, yıl sonuna kadar 11.800 ila 12.000 puan seviyelerinin mümkün olduğunu öngördü.
Teknik analizlere göre, ons altında 3080 doların destek, 3120 doların ise direnç seviyesi olduğunu belirten Memiş, gram altının 3800 liranın altına inme ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.
NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.