İslam Memiş’ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: “Yeni rekor kapıda, alım yapmayın”

İSLAM MEMİŞ: “ALTIN ELİNDE OLAN BEKLESİN, YENİ ALIM YAPMAYIN”

Altın piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, “Altın elinde olan için en mantıklı seçenek beklemek. Ancak yeni alım için bu dönem doğru bir zaman değil.” ifadelerini kullandı.