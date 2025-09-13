İslam Memiş’ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: “Yeni rekor kapıda, alım yapmayın”
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi sonrası altın fiyatlarında tarihi zirveler görülürken, yatırımcıların gözü piyasaya çevrildi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni rekorların yakın olduğunu ancak kısa vadeli alımların risk taşıdığını söyledi.
Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık faiz indirimi, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu.
Yurt içinde gram altın tüm zamanların en yüksek seviyelerini görürken, küresel piyasalarda ons altın 45 yılın zirvesine ulaştı.
Yıl başından bu yana yaklaşık %60 değer kazanan altın, belirsizlik ortamında yatırımcıların en güvenilir tercihlerinden biri olmaya devam ediyor.
İSLAM MEMİŞ: “ALTIN ELİNDE OLAN BEKLESİN, YENİ ALIM YAPMAYIN”
Altın piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, “Altın elinde olan için en mantıklı seçenek beklemek. Ancak yeni alım için bu dönem doğru bir zaman değil.” ifadelerini kullandı.
Memiş, nakit ihtiyacı olmayan yatırımcılara mevcut varlıklarını korumaları yönünde tavsiyede bulundu. Kısa vadeli alımların ise yüksek risk içerdiğini belirterek dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Finans uzmanları, altındaki yükseliş trendinin yılın son çeyreğine kadar devam edebileceğini öngörüyor. Ancak sert yükselişlerin ardından küçük düzeltmelerin doğal piyasa hareketi olduğu da hatırlatılıyor.
Uzmanlara göre kısa vadeli kazanç arayışları yatırımcılar için risk barındırırken, orta ve uzun vadeli pozisyonlar daha güvenli strateji sunuyor.
İslam Memiş, altının 2026 yılında ulaşabileceği seviyelere ilişkin dikkat çeken öngörülerde bulundu.
Memiş’e göre, ons altın 4.250 dolar seviyesine, gram altın ise 6.350 TL seviyelerine çıkabilir.