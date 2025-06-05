İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Bu hatayı yapan kaybeder

“Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınları 22 ayardır ve Darphane tarafından üretilir. Aralarında değer farkı yoktur. Bütçenize uygun olanı alabilirsiniz. Gram altınlar ise 24 ayardır ve rafineriler tarafından üretilir. Burada önemli olan güvenli ve uygun fiyata ulaşabilmektir.”