İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Bu hatayı yapan kaybeder

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyardı. Haziran ayının ilk haftasına yükselişle başlayan altın fiyatlarına dikkat çeken Memiş, “Piyasada yaşanan her hareketin bilinçli değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Bu hatayı yapan kaybeder - Resim: 1

Ekonomik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde, yatırımcılar gözlerini güvenli liman olan altına çevirmiş durumda. Altın, yalnızca ziynet değil, aynı zamanda stratejik bir yatırım aracı olarak da ön plana çıkıyor. 

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Bu hatayı yapan kaybeder - Resim: 2

Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya ve YouTube üzerinden yaptığı değerlendirmelerde yatırımcılara önemli mesajlar verdi.

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Bu hatayı yapan kaybeder - Resim: 3


Jeopolitik risk altını uçurdu

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Bu hatayı yapan kaybeder - Resim: 4

Memiş, Ukrayna'nın hafta sonu Rusya’ya gerçekleştirdiği saldırının ardından altın fiyatlarında yaşanan yükselişe dikkat çekti. Onsta 70 dolarlık, gramda ise 70 TL’lik artış olduğunu belirten Memiş, “Piyasa şu an Rusya’nın olası bir karşılık hamlesini fiyatlıyor” ifadelerini kullandı.

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Bu hatayı yapan kaybeder - Resim: 5

Bu tür jeopolitik gelişmelerin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdiğini belirten Memiş, altının bu süreçte güçlü duruşunu koruyacağını vurguladı.

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Bu hatayı yapan kaybeder - Resim: 6

"Altın artık bir yatırım aracı"

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Bu hatayı yapan kaybeder - Resim: 7


Altının artık sadece takı olarak değil, ciddi bir yatırım aracı olarak da değerlendirildiğini söyleyen Memiş, “Küresel ve yerel piyasalarda yaşanan gelişmeler altının cazibesini artırıyor” dedi. 

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Bu hatayı yapan kaybeder - Resim: 8

Memiş, darphane ve rafinerilerde çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını üretiminin hızlandığını, bunun da altına olan talebin arttığını gösterdiğini ifade etti.

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Bu hatayı yapan kaybeder - Resim: 9

Memiş’e göre, düğünlerde bile artık nakit takılmasının yaygınlaşması, altının daha çok yatırım mantığıyla alındığının bir göstergesi.

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Bu hatayı yapan kaybeder - Resim: 10

Online altın alımında dolandırıcılık uyarısı

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Bu hatayı yapan kaybeder - Resim: 11

Online platformlardan altın alımı yapan vatandaşlara uyarıda bulunan Memiş, sahte ve düşük ayarlı ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. 

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Bu hatayı yapan kaybeder - Resim: 12

“Yapay zeka ve gelişmiş kopyalama teknikleriyle görseli birebir üretilen sahte altınlar piyasada dolaşıyor. Mutlaka güvenilir ve resmi satış platformları tercih edilmeli” dedi.

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Bu hatayı yapan kaybeder - Resim: 13

Hangi tür altının alınması gerektiği sorusuna da yanıt veren Memiş, şunları söyledi:

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Bu hatayı yapan kaybeder - Resim: 14

“Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınları 22 ayardır ve Darphane tarafından üretilir. Aralarında değer farkı yoktur. Bütçenize uygun olanı alabilirsiniz. Gram altınlar ise 24 ayardır ve rafineriler tarafından üretilir. Burada önemli olan güvenli ve uygun fiyata ulaşabilmektir.”

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Bu hatayı yapan kaybeder - Resim: 15

NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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