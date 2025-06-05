İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Bu hatayı yapan kaybeder
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyardı. Haziran ayının ilk haftasına yükselişle başlayan altın fiyatlarına dikkat çeken Memiş, “Piyasada yaşanan her hareketin bilinçli değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.
Ekonomik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde, yatırımcılar gözlerini güvenli liman olan altına çevirmiş durumda. Altın, yalnızca ziynet değil, aynı zamanda stratejik bir yatırım aracı olarak da ön plana çıkıyor.
Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya ve YouTube üzerinden yaptığı değerlendirmelerde yatırımcılara önemli mesajlar verdi.
Jeopolitik risk altını uçurdu
Memiş, Ukrayna'nın hafta sonu Rusya’ya gerçekleştirdiği saldırının ardından altın fiyatlarında yaşanan yükselişe dikkat çekti. Onsta 70 dolarlık, gramda ise 70 TL’lik artış olduğunu belirten Memiş, “Piyasa şu an Rusya’nın olası bir karşılık hamlesini fiyatlıyor” ifadelerini kullandı.
Bu tür jeopolitik gelişmelerin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdiğini belirten Memiş, altının bu süreçte güçlü duruşunu koruyacağını vurguladı.
"Altın artık bir yatırım aracı"
Altının artık sadece takı olarak değil, ciddi bir yatırım aracı olarak da değerlendirildiğini söyleyen Memiş, “Küresel ve yerel piyasalarda yaşanan gelişmeler altının cazibesini artırıyor” dedi.
Memiş, darphane ve rafinerilerde çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını üretiminin hızlandığını, bunun da altına olan talebin arttığını gösterdiğini ifade etti.
Memiş’e göre, düğünlerde bile artık nakit takılmasının yaygınlaşması, altının daha çok yatırım mantığıyla alındığının bir göstergesi.
Online altın alımında dolandırıcılık uyarısı
Online platformlardan altın alımı yapan vatandaşlara uyarıda bulunan Memiş, sahte ve düşük ayarlı ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
“Yapay zeka ve gelişmiş kopyalama teknikleriyle görseli birebir üretilen sahte altınlar piyasada dolaşıyor. Mutlaka güvenilir ve resmi satış platformları tercih edilmeli” dedi.
Hangi tür altının alınması gerektiği sorusuna da yanıt veren Memiş, şunları söyledi:
“Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınları 22 ayardır ve Darphane tarafından üretilir. Aralarında değer farkı yoktur. Bütçenize uygun olanı alabilirsiniz. Gram altınlar ise 24 ayardır ve rafineriler tarafından üretilir. Burada önemli olan güvenli ve uygun fiyata ulaşabilmektir.”