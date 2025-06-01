İslam Memiş'ten altın yatırımcısına bayram öncesi kritik uyarı: Düşebilir!
Altın piyasasındaki belirsizlik sürerken, Finans Uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcılara önemli değerlendirmeler geldi.
Ons ve gram altında dalgalı seyrin devam ettiğini belirten Memiş, ons altında düşüş beklentisinin sürdüğünü, gram altında ise 4.100-4.200 TL aralığının takip edildiğini ifade etti.
Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların alım konusunda kararsız kalmasına neden olurken, Memiş’ten dikkat çeken açıklamalar geldi.
altın piyasasında temkinli bekleyiş
İslam Memiş, ons ve gram altına ilişkin değerlendirmelerinde, piyasadaki sakin seyrin sürdüğünü ve yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurguladı. Piyasanın yön arayışı içinde dalgalı bir görünüm sergilediğini belirten Memiş, yatırımcıları ani kararlar vermemeleri konusunda uyardı.
ONS altında düşüş beklentisi sürüyor
Memiş, ons altının 3.289 dolar seviyesinden kapanış yaptığını ve dar bir bant aralığında sıkıştığını ifade etti. Piyasada yönsüz bir seyir izlendiğini söyleyen Memiş, kısa vadede ons altında düşüş beklentisinin sürdüğünü dile getirdi. Yatırımcılara bu süreçte izleme pozisyonlarını korumalarını tavsiye etti.
Gram altında 4.100-4.200 tl aralığı izleniyor
Gram altın için de değerlendirmelerde bulunan Memiş, 4.100-4.200 TL bandının takip edildiğini belirtti. Kurban Bayramı öncesi Türk lirası talebinin artabileceğine dikkat çeken Memiş, bu durumun altın bozumlarında makas aralığını açabileceğini ve fiyatları aşağı çekebileceğini kaydetti.
“uygun zamanı beklemeyi sürdürüyoruz”
Gram altının 4.100 TL'nin altına sarkmasının şaşırtıcı olmayacağını belirten Memiş, yatırımcılara aceleci davranmamaları yönünde çağrıda bulundu. “Yeni alım için henüz acele etmiyoruz, uygun zamanı beklemeyi sürdürüyoruz” diyen Memiş, olası düşüşlerin fırsat olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.