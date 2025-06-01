İslam Memiş'ten altın yatırımcısına bayram öncesi kritik uyarı: Düşebilir!

Memiş, ons altının 3.289 dolar seviyesinden kapanış yaptığını ve dar bir bant aralığında sıkıştığını ifade etti. Piyasada yönsüz bir seyir izlendiğini söyleyen Memiş, kısa vadede ons altında düşüş beklentisinin sürdüğünü dile getirdi. Yatırımcılara bu süreçte izleme pozisyonlarını korumalarını tavsiye etti.