İslam Memiş'ten altın yorumu! 'Garip bir durum var' 17 Şubat altın fiyatları...
Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, Youtube kanalında yaptığı yayında gram altın ve çeyrek altınla ilgili öngörülerini ve yorumlarını paylaştı. Memiş'in 'Garip bir durum var' çıkışı dikkat çekti. Peki gram, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte 17 Şubat altın fiyatları...
Youtube kanalında konuşan Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş şöyle konuştu:
"İçeride bir kota uygulaması yapıldı 2023'te. İthal altınlara kota geldiği içinde içeride talepte artış olduğu için ister istemez fiziki altınlara işçilik koyuldu.
Haber gelir gelmez 1 kilogramdan 3000 dolar işçilik alındı Kapalıçarşı'da. Bu yüzden internet fiyatları ile fiziki altın arasındaki fiyat farkı devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yarım gram ve 0.25 gram altın üretimini yasaklaması konusuna değinen İslam Memiş, "1 gram üretilecek. Bunu sorgulamamız lazım.
Kim satın alıyor bunları. 1 gramı satın alamayanlar alıyor. Kimi tasarruf kimi de hediye için alıyor. Bunun üretiminin yasaklanmasının kime faydası olacak. Yarım gram altının üretilmesini yasaklıyorsunuz ama yarın bir gün 1 gram altınların üretilmeyeceğinin garantisini bana nasıl verebilirsiniz" dedi.
İslam Memiş, gram altınla ilgili tahminlerini şöyle aktardı: "Benim tezim şu, insanlar fiziki varlıklardan uzaklaştırılıyor ve uzaklaştırılacaklar. Bundan sonraki süreçlerde yine altın üzerinden yeni vergilendirme sistemi gelme olasılığı çok güçlü. Bankaların alım satım makas aralığı o yüzden 50-60 lira. Bunun ekonomiye de bir katkısı olmuyor. Bir vatandaşımız ev, araba alacak, bozacak 1 kilogram altınını, 2000 dolardan bahsediyorum.