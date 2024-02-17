İslam Memiş'ten altın yorumu! 'Garip bir durum var' 17 Şubat altın fiyatları...

İslam Memiş, gram altınla ilgili tahminlerini şöyle aktardı: "Benim tezim şu, insanlar fiziki varlıklardan uzaklaştırılıyor ve uzaklaştırılacaklar. Bundan sonraki süreçlerde yine altın üzerinden yeni vergilendirme sistemi gelme olasılığı çok güçlü. Bankaların alım satım makas aralığı o yüzden 50-60 lira. Bunun ekonomiye de bir katkısı olmuyor. Bir vatandaşımız ev, araba alacak, bozacak 1 kilogram altınını, 2000 dolardan bahsediyorum.



