İslam Memiş'ten altını olanlara kritik uyarı! Altın bozdurmak için doğru zaman mı? Elinde altın olanlar ne yapmalı?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Elinde altın olan vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Elinde altın olanlar ne yapmalı? İşte İslam Memiş'in uyarıları...
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Ekonomi haberlerinin başlıca konularından biri de altın fiyatları. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken ekonomistler tarafından her geçen gün yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor.
Son olarak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten de güncel piyasalardaki son durum ile ilgili sıcak açıklamalar geldi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in altın ile ilgili değerlendirmeleri gündem olurken yatırımcılar 'altın fiyatları yükselecek mi?, altın fiyatları düşecek mi' sorusuna yanıt arıyor.
Peki elinde altını olanlar ne yapmalı? Altın bozdurmak için doğru zaman mı? Altın fiyatları nasıl seyredecek? İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in son değerlendirmeleri...