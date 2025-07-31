İslam Memiş’ten çarpıcı çıkış: “10 bin lirayla ne alacaksınız?”

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten gayrimenkul sertifikası, faiz politikası, dijital para ve barınma krizi üzerine sert açıklamalar geldi: “Kağıt parayı kullanan son nesil biziz”

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İslam Memiş’ten çarpıcı çıkış: “10 bin lirayla ne alacaksınız?” - Resim: 1

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV100 ekranlarında yaptığı açıklamalarla gündem yarattı. 

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İslam Memiş’ten çarpıcı çıkış: “10 bin lirayla ne alacaksınız?” - Resim: 2

Dar gelirli vatandaşlara yönelik açıklanan gayrimenkul sertifikası projelerine temkinli yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“10 bin lirayla ne alacaksınız? Pazara mı gideceksiniz, çocuğa mı yatırım yapacaksınız?”

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İslam Memiş’ten çarpıcı çıkış: “10 bin lirayla ne alacaksınız?” - Resim: 3

Memiş, bu tür sertifikaların borsada işlem görebileceğini ancak düşük gelirli bireyler için gerçekçi bir çözüm sunmadığını savundu.

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İslam Memiş’ten çarpıcı çıkış: “10 bin lirayla ne alacaksınız?” - Resim: 4

“SOSYAL KONUT PROJELERİNİ BEKLEYİN”

İlk kez ev alacaklar, emekliler ve engelli bireylere önemli bir çağrıda bulunan Memiş, Cumhurbaşkanı tarafından yıl sonunda açıklanacak 81 ildeki sosyal konut projelerine işaret etti:

“Cumhurbaşkanının yıl sonunda açıklayacağı 81 ildeki sosyal konut projelerini bekleyin, acele etmeyin.”

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İslam Memiş’ten çarpıcı çıkış: “10 bin lirayla ne alacaksınız?” - Resim: 5

Elindeki nakdi korumak isteyen vatandaşlara da seslenen Memiş, “nakitinizi yıl sonuna kadar muhafaza edin” tavsiyesinde bulundu.

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İslam Memiş’ten çarpıcı çıkış: “10 bin lirayla ne alacaksınız?” - Resim: 6

“FAİZLE EKONOMİ YÖNETİLMEZ”

Memiş, mevcut faiz sistemini de sert dille eleştirdi. 1 milyon liranın aylık 46 bin TL faiz getirmesi örneği üzerinden değerlendirme yapan uzman isim, sistemin işleyişine ilişkin şu tespiti yaptı:

“Vergiyle cari açık kapanmaz. Vatandaşı yük altına alarak ekonomi düzelmez.”

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İslam Memiş’ten çarpıcı çıkış: “10 bin lirayla ne alacaksınız?” - Resim: 7

Faiz sisteminin üretim ve gayrimenkul yatırımlarından uzaklaştırdığını belirten Memiş, ekonomik modelin temelden yanlış kurulduğunu söyledi.

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İslam Memiş’ten çarpıcı çıkış: “10 bin lirayla ne alacaksınız?” - Resim: 8

Programda öne çıkan bir diğer başlık, dijital para sistemine geçiş oldu. Memiş, “Kağıt parayı kullanan son nesil biziz” diyerek şu uyarıyı yaptı:

“Her şey dijitale geçiyor. Fiziki olarak altın bulundurun.”

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İslam Memiş’ten çarpıcı çıkış: “10 bin lirayla ne alacaksınız?” - Resim: 9

Dijitalleşmenin hızla ilerlediğini ve bunun sosyal, ekonomik dönüşümleri tetikleyeceğini belirten uzman isim, “Büyük Reset” adı verilen küresel dönüşüme dikkat çekerek vatandaşların bu sürece hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

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İslam Memiş’ten çarpıcı çıkış: “10 bin lirayla ne alacaksınız?” - Resim: 10

Memiş, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerini gündeme getirerek barınma krizinin altını çizdi. 

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İslam Memiş’ten çarpıcı çıkış: “10 bin lirayla ne alacaksınız?” - Resim: 11

Türkiye’de 8.5 milyon boş konut olduğunu hatırlatan Memiş, dar gelirli vatandaşların hâlâ ev sahibi olamamasını sistemsel bir problem olarak değerlendirdi:

“İhtiyaç var ama çözüm yok.”

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