İslam Memiş’ten çarpıcı çıkış: “10 bin lirayla ne alacaksınız?”

“SOSYAL KONUT PROJELERİNİ BEKLEYİN”

İlk kez ev alacaklar, emekliler ve engelli bireylere önemli bir çağrıda bulunan Memiş, Cumhurbaşkanı tarafından yıl sonunda açıklanacak 81 ildeki sosyal konut projelerine işaret etti:

“Cumhurbaşkanının yıl sonunda açıklayacağı 81 ildeki sosyal konut projelerini bekleyin, acele etmeyin.”