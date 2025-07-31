İslam Memiş’ten çarpıcı çıkış: “10 bin lirayla ne alacaksınız?”
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten gayrimenkul sertifikası, faiz politikası, dijital para ve barınma krizi üzerine sert açıklamalar geldi: “Kağıt parayı kullanan son nesil biziz”
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV100 ekranlarında yaptığı açıklamalarla gündem yarattı.
Dar gelirli vatandaşlara yönelik açıklanan gayrimenkul sertifikası projelerine temkinli yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Memiş, şu ifadeleri kullandı:
“10 bin lirayla ne alacaksınız? Pazara mı gideceksiniz, çocuğa mı yatırım yapacaksınız?”
Memiş, bu tür sertifikaların borsada işlem görebileceğini ancak düşük gelirli bireyler için gerçekçi bir çözüm sunmadığını savundu.
“SOSYAL KONUT PROJELERİNİ BEKLEYİN”
İlk kez ev alacaklar, emekliler ve engelli bireylere önemli bir çağrıda bulunan Memiş, Cumhurbaşkanı tarafından yıl sonunda açıklanacak 81 ildeki sosyal konut projelerine işaret etti:
“Cumhurbaşkanının yıl sonunda açıklayacağı 81 ildeki sosyal konut projelerini bekleyin, acele etmeyin.”
Elindeki nakdi korumak isteyen vatandaşlara da seslenen Memiş, “nakitinizi yıl sonuna kadar muhafaza edin” tavsiyesinde bulundu.
“FAİZLE EKONOMİ YÖNETİLMEZ”
Memiş, mevcut faiz sistemini de sert dille eleştirdi. 1 milyon liranın aylık 46 bin TL faiz getirmesi örneği üzerinden değerlendirme yapan uzman isim, sistemin işleyişine ilişkin şu tespiti yaptı:
“Vergiyle cari açık kapanmaz. Vatandaşı yük altına alarak ekonomi düzelmez.”
Faiz sisteminin üretim ve gayrimenkul yatırımlarından uzaklaştırdığını belirten Memiş, ekonomik modelin temelden yanlış kurulduğunu söyledi.
Programda öne çıkan bir diğer başlık, dijital para sistemine geçiş oldu. Memiş, “Kağıt parayı kullanan son nesil biziz” diyerek şu uyarıyı yaptı:
“Her şey dijitale geçiyor. Fiziki olarak altın bulundurun.”
Dijitalleşmenin hızla ilerlediğini ve bunun sosyal, ekonomik dönüşümleri tetikleyeceğini belirten uzman isim, “Büyük Reset” adı verilen küresel dönüşüme dikkat çekerek vatandaşların bu sürece hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.
Memiş, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerini gündeme getirerek barınma krizinin altını çizdi.
Türkiye’de 8.5 milyon boş konut olduğunu hatırlatan Memiş, dar gelirli vatandaşların hâlâ ev sahibi olamamasını sistemsel bir problem olarak değerlendirdi:
“İhtiyaç var ama çözüm yok.”