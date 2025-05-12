İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar: "Bu fiyatı görmeden altın almayın!"
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel gelişmelerin piyasalara etkisine ilişkin 2025 yılına dair yeni değerlendirmelerde bulundu.
Borsa ve döviz piyasasını yorumlayan Memiş, gram altın almayı düşünen yatırımcılara dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
“Gram altın almak isteyenler belli bir seviyenin altına düşmesini beklemeli. Eğer beklediğimiz seviyelere gerilerse, kademeli alımlar yapılabilir” diyen Memiş, altının şu an için yüksek seviyelerde olduğunu belirtti.
Ayrıca, dünyada yaşanabilecek olumlu gelişmelerin borsa tarafında da pozitif etkiler yaratabileceğini vurguladı.
İslam Memiş, Hindistan-Pakistan geriliminin sona ermesi ve Rusya-Ukrayna arasında uzlaşma sağlanması hâlinde piyasaların yukarı yönlü bir seyir izleyebileceğini söyledi.
“Bu hafta borsa yatırımcısı için yüz güldüren bir hafta olabilir. Endekste pozitif görünüm devam ediyor.” ifadelerini kullandı.
Döviz cephesinde de değerlendirmelerde bulunan Memiş, “Döviz kurları stabil bir seyir izliyor. Euro/Dolar paritesi 1.11 seviyelerinden alınabilir. 1.09 alım için daha iyi bir seviye. Ancak 1.16 üzeri rakamlar şu an için yüksek.” dedi.
Altın yatırımcılarının en çok merak ettiği konulardan biri olan ons altınla ilgili olarak Memiş, “Ons altında yaklaşık 80 dolarlık bir geri çekilme yaşandı ancak bu büyük bir düşüş değil.
Beklediğimiz alım seviyeleri henüz gelmedi. 3000 dolar seviyesi ons altın için uygun bir alım seviyesi olabilir. O zamana kadar altından uzak durup gümüşe yönelmek daha mantıklı.” ifadelerini kullandı.
Memiş, gram altın tarafındaki beklentisini de açıkladı. “Gram altın geçtiğimiz hafta 4210 TL’den kapanmıştı. Şu an 4120 TL seviyelerinde. Ancak 4 bin TL üzeri hâlâ pahalı.
Bu nedenle, gram altın almak isteyenlerin aceleci davranmaması gerekiyor. 4 bin TL’nin altına gerilemesi durumunda kademeli alımlar değerlendirilebilir.” dedi.
Uzun vadeli yatırım düşünenlere ise gümüş önerisinde bulunan İslam Memiş, “Altın fiyatları konuşulsa da ben gümüşü daha ön planda tutuyorum. Uzun vadede yatırımcılar için gümüş toplamak bu dönemde daha isabetli bir tercih olabilir.” diyerek sözlerini tamamladı.
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