İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Altında alım fırsatı zamanı mı?

Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaşanan yükselişin Trump açıklamalarına bağlı spekülatif bir hareket olduğunu ifade etti. Teknik olarak ons ve gram altında geri çekilmenin sürebileceğine işaret eden Memiş, bu düşüşlerin yatırımcılar için fırsat oluşturabileceğini vurguladı.