İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Altında alım fırsatı zamanı mı?
Altın fiyatları yeni haftaya dalgalı bir başlangıç yaparken, geçtiğimiz hafta test edilen zirve seviyelerden geri çekilmeler yaşanıyor. Uzmanlar, bu düşüşlerin yatırımcılar için yeni alım fırsatları yaratabileceğini belirtiyor.
Piyasalar, haftanın ilk işlem gününde özellikle altın fiyatlarındaki değişimle dikkat çekti. ABD ve İngiltere piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olmasına rağmen altın fiyatlarında oynaklık sürdü. Ons altında gözlenen gerileme, geçen haftaki sert yükselişin ardından bir düzeltme olarak değerlendiriliyor.
Analistler, yatırımcıları temkinli hareket etmeye ve piyasaları yakından izlemeye çağırıyor.
Trump etkisiyle tırmanan ons altın geriledi
Geçen hafta altın fiyatlarını etkileyen en önemli gelişmelerden biri, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik vergi artışı tehdidiydi. Bu açıklama küresel piyasalarda belirsizlik yaratırken, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu.
Ons altın bu süreçte 3.357 dolara kadar yükselerek tarihi zirveleri test etti. Ancak yeni haftaya girilmesiyle birlikte bu kazanımların bir kısmı geri verildi. Şu an itibarıyla ons altın 3.328 dolar seviyesinden işlem görüyor.
İslam Memiş: düşüşler alım fırsatı olabilir
Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaşanan yükselişin Trump açıklamalarına bağlı spekülatif bir hareket olduğunu ifade etti. Teknik olarak ons ve gram altında geri çekilmenin sürebileceğine işaret eden Memiş, bu düşüşlerin yatırımcılar için fırsat oluşturabileceğini vurguladı.
Özellikle gram altında takip edilmesi gereken seviyelere dikkat çeken Memiş, yatırımcıların kademeli alım stratejisiyle hareket etmelerinin daha sağlıklı olabileceğini belirtti.
Gram altında hedeflenen seviyeler
Ons altındaki düşüş, gram altına da yansıdı. Şu an 4.138 TL seviyesinden işlem gören gram altında, kısa vadede 4.040–4.050 TL bandının yeniden test edilmesi bekleniyor. Memiş, bu seviyelerin panik yaratmaması gerektiğini, aksine değerlendirilmesi gereken birer alım noktası olabileceğini söyledi.
Dövizde bayram etkisi, borsada 10 bin hedefi
Memiş’in değerlendirmelerine göre, ons altında önümüzdeki günlerde 3.180–3.190 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanabilir.
Bu da gram altın fiyatlarında 4.050 TL'nin altını gündeme getirebilir. Döviz piyasalarında ise Türk Lirası’na olan bayram öncesi talep, serbest piyasadaki dolar kurunu resmi kurun altına çekti. Dolar/TL serbest piyasada 38,89 TL’den işlem görürken, resmi kur 39 TL’yi aşmış durumda.
Euro/TL ise serbestte 44,19 TL, resmi kurda 44,39 TL seviyesinde. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde 9.250 puan destek, 9.750 puan ise direnç olarak izleniyor. Endekste 10.000 puan hedefi gündemde.
Not: Bu haberde yer alan değerlendirmeler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:
Gram altın satış fiyatı: 4.118,94 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 6.781,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 13.560,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 27.144,90 TL