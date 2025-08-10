İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı! Bu hafta iki kritik dönemeç var

BU HAFTA PİYASALARDA İKİ AYRI DÖNEM



Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu haftanın “Perşembe öncesi” ve “Perşembe sonrası” olmak üzere iki ayrı dönemeçten oluştuğunu belirtti. Hem ekonomik verilerin hem de siyasi gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olacağını söyledi.