İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı! Bu hafta iki kritik dönemeç var

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu haftanın piyasalarda iki önemli dönemeçten oluştuğunu söyledi

BU HAFTA PİYASALARDA İKİ AYRI DÖNEM

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu haftanın “Perşembe öncesi” ve “Perşembe sonrası” olmak üzere iki ayrı dönemeçten oluştuğunu belirtti. Hem ekonomik verilerin hem de siyasi gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olacağını söyledi.

Memiş’in dikkat çektiği ilk gelişme, ABD’den gelecek olan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi. Her ayın ikinci haftasında açıklanan bu veri, enflasyon beklentileri ve faiz politikaları üzerinde etkili oluyor.

Uzmanlar, ÜFE’nin altın fiyatlarından döviz kurlarına kadar pek çok alanda dalgalanma yaratabileceğini belirtiyor. Özellikle yatırımcıların bu veriyi yakından izlemesi gerektiği vurgulanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cuma günü yapacağı kritik görüşme, küresel ekonomiden jeopolitik dengelere kadar birçok alanda etkili olacak.

Görüşmeden çıkacak mesajların enerji fiyatları, döviz kurları ve küresel piyasalar üzerinde geniş bir yelpazede etkili olması bekleniyor. Yatırımcılar, zirve sonrası açıklamalara odaklanacak.

Memiş, değerlendirmelerinin yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatarak yatırımcıların kendi risk analizlerini yapmaları gerektiğini ifade etti.

