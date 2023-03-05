İslam Memiş'ten dolar ve altın için tahmin

Hafta başından bu yana düşüş gösteren altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Düşüşlerdeki en büyük etken ise Merkez Bankası ve Fed'en gelen faiz kararları oldu. Özellikle Fed'in faiz artırım kararları fiyatları dibe doğru çekerken vatandaşlar 'Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?' sorularını araştırıyor. Piyasalardaki son durumu değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar ve altın için yeni bir tahminde bulundu. Kimse bu seviyeleri beklemiyordu. Açıklamayı duyan döviz ve kuyumculara koşuyor. Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte İslam Memiş'in altın için beklediği yeni seviye...