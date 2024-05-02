İslam Memiş'ten gram altın uyarısı! İlk defa rakam verdi

İslam Memiş, şöyle devam etti:

"Fiziki altın talebi her geçen yıl artıyor.

Özellikle merkez bankaları çılgınlar gibi altın soklamaya devam ediyor. Çin, Hindistan başta olmak üzere ağırlıklı asya ülkeleri alımlarını artırdı. 2024 yılının ilk çeyreğinde 2023’ün ilk çeyreğine kıyasla yüzde 3 artış oldu. Merkez bankalarının alımı 1238,3 ton oldu. Türkiye’de ise tam tersi azaldı. İthalat yasağı nedeniyle ilk çeyrekte yüzde 12 azalarak 44 ton oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1.çeyrek boyunca 30 ton altın alımı yaparak rezervini 570 tona çıkardı. Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre özellikle Asya’dan özel yatırımcıların güçlü alımlarında da ciddi bir artış olduğu gözlemleniyor.