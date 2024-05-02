İslam Memiş'ten gram altın uyarısı! İlk defa rakam verdi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili açıklamalar yaptı. İşte detaylar...
Para ve piyasalar uzmanı İslam Memiş, Fed'in piyasaların genel beklentisi doğrultusunda faizlerde bir değişikliğe gitmediğini belirterek, "Bu yıl 3 kez beklenen faiz indirimi 2 keze geriledi.Yılın 3.çeyreğinde 2 kez faiz indirmesi piyasalar tarafından raporlanıyor. Fed’in faiz kararı önceden fiyatlandığı için değer metallere etkisi olmadı." dedi.
"Altın ve gümüş gibi değer metaller artık jeopolitik gerilimlere ve terör eylemlerine odaklanır. Geniş bant aralığında kısa vadede oyalatırlar."
"Ons altın 2200-2380 dolar, gram altın 2400-2500 lira aralığında.Yıl içinde 3 bin lira, 3 bin dolar seviyesi geçerliliğini korumaktadır" dedi.
İslam Memiş, şöyle devam etti:
"Fiziki altın talebi her geçen yıl artıyor.
Özellikle merkez bankaları çılgınlar gibi altın soklamaya devam ediyor. Çin, Hindistan başta olmak üzere ağırlıklı asya ülkeleri alımlarını artırdı. 2024 yılının ilk çeyreğinde 2023’ün ilk çeyreğine kıyasla yüzde 3 artış oldu. Merkez bankalarının alımı 1238,3 ton oldu. Türkiye’de ise tam tersi azaldı. İthalat yasağı nedeniyle ilk çeyrekte yüzde 12 azalarak 44 ton oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1.çeyrek boyunca 30 ton altın alımı yaparak rezervini 570 tona çıkardı. Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre özellikle Asya’dan özel yatırımcıların güçlü alımlarında da ciddi bir artış olduğu gözlemleniyor.