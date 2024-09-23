İslam Memiş'ten gram altın ve döviz yatırımcılarına önemli uyarılar!

Altın Fiyatları:

İslam Memiş, ons altının 2.625 dolar seviyesine kadar yükseldiğini ve haftayı 2.622 dolar seviyesinde kapattığını belirtti. Orta ve uzun vadede ons altında yükseliş bekleyen Memiş, hedefinin 3.000 dolar olduğunu açıkladı. Gram altın yatırımcılarının ons altını takip etmesi gerektiğini belirterek, bu yıl için 3.000-3.500 lira aralığının hedeflendiğini ve şu an satış için henüz erken olduğunu vurguladı.