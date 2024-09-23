İslam Memiş'ten gram altın ve döviz yatırımcılarına önemli uyarılar!
Yatırımcıların odak noktası olan gram altın, sene sonunda hangi seviyeleri görecek? Peki, gram altını satmak için doğru zaman geldi mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu sorulara tv100'de yanıt verdi.
Memiş, geçtiğimiz haftanın yoğun geçtiğini ancak bu haftanın daha sakin olacağını belirtti. Verilerin ışığında, merkez bankalarının açıklamalarına odaklanılacağını ve faiz indirim sürecine dair ipuçlarının aranacağını ifade etti.
Geçen haftanın getirileri ise şu şekildeydi:
Cumhuriyet altını: %3,33
Çeyrek altın: %3,23
Emekli fonları: %2,36
BIST 100: %2,22
24 ayar külçe altın: %1,92
Yatırım fonları: %1,89
Euro/TL: %1,17
Dolar/TL: %0,56
Piyasaların Durumu:
BIST 100 endeksi, haftayı %0,76 düşüşle 9.900 puan seviyesinde tamamladı. İslam Memiş, bu hafta 9.800-10.200 puan aralığını takip edeceğini ve 10.380 puana kadar çıkışın sürpriz olmayacağını belirtti.
Döviz Kurları:
Geçtiğimiz hafta Dolar/TL 34,10 lira, Euro/TL ise 38,10 lira seviyelerinde kapanış yapmıştı. Memiş, EUR/USD paritesindeki yükselişin euroyu öne çıkardığını, ancak bu hafta kar satışlarının gerçekleşebileceğini ifade etti. EUR/USD için 1,1080-1,1180 aralığının izlenmesi gerektiğini, yıl sonuna kadar ise 1,13 seviyelerinin test edilebileceğini öngörüyor.
Altın Fiyatları:
İslam Memiş, ons altının 2.625 dolar seviyesine kadar yükseldiğini ve haftayı 2.622 dolar seviyesinde kapattığını belirtti. Orta ve uzun vadede ons altında yükseliş bekleyen Memiş, hedefinin 3.000 dolar olduğunu açıkladı. Gram altın yatırımcılarının ons altını takip etmesi gerektiğini belirterek, bu yıl için 3.000-3.500 lira aralığının hedeflendiğini ve şu an satış için henüz erken olduğunu vurguladı.
Gümüş Fiyatları:
Gümüş için ise Memiş, ons fiyatının 31,17 dolardan kapandığını ve 32,00 dolar seviyesinin direnç olarak görüldüğünü kaydetti. Orta vadede yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirten Memiş, gram gümüş için yıl sonunda 37 lira öngörüsünü koruyor.
Bitcoin:
Bitcoin, geçtiğimiz hafta 62.692 dolardan işlem gördü. Memiş, 57-63 bin dolar aralığını takip edeceğini ve 57 bin dolar seviyesinin altını alım fırsatı olarak değerlendireceğini belirtti.
Yatırımcılara iyi haftalar dileyen Memiş, her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam edeceğini ifade etti.