İslam Memiş’ten kritik altın uyarısı: Düşüş olacak zamanı açıkladı!
Altın fiyatları son dönemdeki sert dalgalanmalarla yatırımcıların gündeminde. İslam Memiş, altın yatırımcılarına yönelik kritik açıklamalar yaparak altının geleceği hakkındaki tahminlerini paylaştı.
Özellikle gram altın ve ons altın konusunda dikkat edilmesi gereken gelişmeleri aktaran Memiş, yatırımcılara temkinli olmalarını önerdi. İşte İslam Memiş’in altın fiyatlarına dair değerlendirmeleri…
İslam Memiş’ten Kritik Uyarı
İslam Memiş, altın fiyatlarının yükselmeye devam etmesinin beklendiğini ancak yatırımcıların Nisan ayında sert düşüşler ile karşılaşabileceğini ifade etti.
Memiş, “Trump’ın ticaret savaşları nedeniyle ons altın, 3 bin 80 direncini kırarak beklediğimizden daha agresif bir yükseliş gösterdi” dedi. Yatırımcıların bu yükselişin devamını bekleseler de, Nisan ayında potansiyel bir düşüş olabileceği konusunda uyardı.
Altın Yatırımcılarına Nisan Uyarısı
İslam Memiş, ilk kez altın alacaklar için dikkatli olmaları gerektiğine değindi. Nisan ayında sert düşüşlerin yaşanabileceğini belirten Memiş, “3 bin 200 seviyesini beklesek de teknik olarak düzeltme gerçekleşmediği takdirde riskli olabilir” ifadelerini kullandı.
Gram Altın İçin Hedef Fiyat
Gram altın konusunda da tahminlerde bulunan İslam Memiş, yılın ikinci yarısında gram altının 4 bin ile 4 bin 750 lira arasında yükselebileceğini öngördü. Bu seviyelere ulaşabilmesi için altın yatırımcılarının uzun vadeli düşünmesi gerektiğini belirtti.
Altın Yatırımcıları İçin Öneriler
İslam Memiş'in açıklamalarına göre, altın yatırımcılarının dikkat etmesi gereken birkaç nokta var:
Nisan ayında düşüşler bekleniyor, bu nedenle yeni alım yapacakların temkinli olması öneriliyor.
Altın, hem yükseliş hem de düşüş dönemlerinde fırsatlar sunan bir yatırım aracıdır.
Uzun vadeli düşünenler için altın hala cazip bir yatırım aracı olabilir.
Not: Burada yer alan değerlendirmeler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.