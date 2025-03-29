İslam Memiş’ten kritik altın uyarısı: Düşüş olacak zamanı açıkladı!

Nisan ayında düşüşler bekleniyor, bu nedenle yeni alım yapacakların temkinli olması öneriliyor.

Altın, hem yükseliş hem de düşüş dönemlerinde fırsatlar sunan bir yatırım aracıdır.

Uzun vadeli düşünenler için altın hala cazip bir yatırım aracı olabilir.