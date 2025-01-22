İslam Memiş'ten kritik dolar ve altın uyarısı: "Gaza basılacak"
Donald Trump'ın ikinci kez ABD Başkanı seçilmesinin ardından, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altın fiyatları konusunda önemli bir tespitte bulunarak uyarılarda bulunurken, doların geleceği hakkında da öngörülerini paylaştı.
İslam Memiş'in tv100.com'daki "Trump Döneminde Altın Fiyatları Ne Olur? Aman Dikkat" başlıklı yazısında şunları vurguladı:
Donald Trump, yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve başladı. Seçim sürecinde verdiği mesajlar, suikast girişimleri ve yargılanma süreçleriyle sıkça gündeme geldi.
Seçim öncesi tabloya bakıldığında, ABD halkının Trump'ı tercih etmesindeki en önemli nedenin ekonomi olduğu görülüyor. Yüksek enflasyon, ABD halkını yeniden Trump’a yönelten başlıca etken oldu.
Artık Trump'ın tüm açıklamaları ve kararları sadece ABD halkını değil, tüm küresel piyasaları etkileyecek.
- Çin-ABD ticaret gerilimi
- AB ülkelerine planlar ek vergiler
- Fed'in faiz politikası ve doların geleceği
- Kripto para piyasalarının geleceği
- Jepolitik gerilim stratejileri gibi bir çok başlık direkt olarak küresel ekonomilerde etkili olacak.
Trump, yemin ettikten sonra 7 karara imza attı.
1- TikTok yasağını 75 gün erteledi
2- ABD'yi Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkardı
3- Paris İklim Anlaşması'ndan tekrar çekildi
4- ABD-Meksika sınırında acil durum ilan etti
5- ABD vatandaşı olmayan çocuklara vatandaşlık hakkı sağlayan uygulamayı sonlandırdı
6- Kongre baskını olaylarına karışmakla suçlanan 1.600 kişi için af çıkardı
7- Kadın ve erkek olmak üzere yalnızca iki cinsiyeti kabul etti
Bu başlıklardan ekonomi dışında Trump'ın savaşacağı iki kesim olacağının işaretini veriyor;
- Karteller ve küreselciler
- Derin devlet
Donald Trump ve eşi Melania Trump, haftasonu kripto para piyasasındaki yatırımcılara büyük bir sürpriz yaparak kendi coini $TRUMP Coin adında memecoin çıkardığını açıkladı.
Dünya genelinde en değerli 15.coin oldu.
Hafta sonu boyunca 14 milyar doların üzerine çıktı.
24 saatte 525 kişi dolar milyoneri oldu.
24 saatte yüzde 225 yükseldi.
Alt coinleri resmen eritti.
Hafta başından bu yana Bitcoin 99.500-109.500 dolar aralığında gezindi.
2025 yılı için kripto para piyasasında işlem yapanların çok dikkat etmesi gerekiyor.
2025'de çok milyonerler de görürüz çok batanlar da!
Orta ve uzun vadede Bitcoin için yükselişten bahsedebiliriz.
120-140 bin dolar seviyeleri sürpriz bir rakam olmaz.
Ancak 85 bin dolar seviyesi de sürpriz olmaz.