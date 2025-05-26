İslam Memiş’ten kritik uyarı: Bayram öncesi bunu yapmayın
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu hafta yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
Özellikle 29 Mayıs Çarşamba günü için dikkat çeken açıklamalarda bulunan Memiş, “Bu hafta kim sessiz kalırsa o kazanır” diyerek yatırımcılara sabırlı olmaları çağrısında bulundu.
Memiş, ABD’de Memorial Day ve İngiltere’de Spring Bank Holiday nedeniyle haftanın ilk günlerinde global piyasalarda işlem hacminin düşük olacağını belirtti.
Buna karşılık, Türkiye'de siyasi ve ekonomik gelişmelerin piyasaları dalgalandırabileceğini vurguladı.
Özellikle 29 Mayıs’ta açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) FOMC toplantı tutanaklarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiren Memiş, yatırımcılara ani kararlar almamaları gerektiğini söyledi.
“Kritik veri akışıyla birlikte piyasada yön değişikliği yaşanabilir. Panikle değil stratejiyle hareket edilmeli” ifadelerini kullandı.
Dolar kuruna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Memiş, serbest piyasada 39 TL bandına yerleşen dolar/TL’nin yılın ikinci yarısında 40-45 TL aralığına çıkabileceğini öngördü.
Bayram öncesi TL’ye olan geçici yönelimin döviz üzerinde baskı oluşturduğunu da sözlerine ekledi.
Altın yatırımcılarına da seslenen Memiş, piyasadaki dalgalanmaların geçici olduğunu, sabırlı davrananların kazançlı çıkacağını ifade etti. “En doğru yatırım, en doğru zamanda yapılan yatırımdır” diyerek, stratejik hamlelerin önemine dikkat çekti.
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:
Gram altın satış fiyatı: 4.200,15 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 6.929,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 13.858,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 27.430,05 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.583,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 68.785,48 TL
Ons altın satış fiyatı: 3.348,24 dolar