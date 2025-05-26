İslam Memiş’ten kritik uyarı: Bayram öncesi bunu yapmayın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu hafta yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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İslam Memiş’ten kritik uyarı: Bayram öncesi bunu yapmayın - Resim: 1

Özellikle 29 Mayıs Çarşamba günü için dikkat çeken açıklamalarda bulunan Memiş, “Bu hafta kim sessiz kalırsa o kazanır” diyerek yatırımcılara sabırlı olmaları çağrısında bulundu.

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İslam Memiş’ten kritik uyarı: Bayram öncesi bunu yapmayın - Resim: 2

Memiş, ABD’de Memorial Day ve İngiltere’de Spring Bank Holiday nedeniyle haftanın ilk günlerinde global piyasalarda işlem hacminin düşük olacağını belirtti. 

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İslam Memiş’ten kritik uyarı: Bayram öncesi bunu yapmayın - Resim: 3

Buna karşılık, Türkiye'de siyasi ve ekonomik gelişmelerin piyasaları dalgalandırabileceğini vurguladı.

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İslam Memiş’ten kritik uyarı: Bayram öncesi bunu yapmayın - Resim: 4

Özellikle 29 Mayıs’ta açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) FOMC toplantı tutanaklarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiren Memiş, yatırımcılara ani kararlar almamaları gerektiğini söyledi.

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İslam Memiş’ten kritik uyarı: Bayram öncesi bunu yapmayın - Resim: 5

“Kritik veri akışıyla birlikte piyasada yön değişikliği yaşanabilir. Panikle değil stratejiyle hareket edilmeli” ifadelerini kullandı.

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İslam Memiş’ten kritik uyarı: Bayram öncesi bunu yapmayın - Resim: 6

Dolar kuruna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Memiş, serbest piyasada 39 TL bandına yerleşen dolar/TL’nin yılın ikinci yarısında 40-45 TL aralığına çıkabileceğini öngördü. 

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İslam Memiş’ten kritik uyarı: Bayram öncesi bunu yapmayın - Resim: 7

Bayram öncesi TL’ye olan geçici yönelimin döviz üzerinde baskı oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

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İslam Memiş’ten kritik uyarı: Bayram öncesi bunu yapmayın - Resim: 8

Altın yatırımcılarına da seslenen Memiş, piyasadaki dalgalanmaların geçici olduğunu, sabırlı davrananların kazançlı çıkacağını ifade etti. “En doğru yatırım, en doğru zamanda yapılan yatırımdır” diyerek, stratejik hamlelerin önemine dikkat çekti.

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İslam Memiş’ten kritik uyarı: Bayram öncesi bunu yapmayın - Resim: 9

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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İslam Memiş’ten kritik uyarı: Bayram öncesi bunu yapmayın - Resim: 10

Gram altın satış fiyatı: 4.200,15 TL

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İslam Memiş’ten kritik uyarı: Bayram öncesi bunu yapmayın - Resim: 11

Çeyrek altın satış fiyatı: 6.929,00 TL

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İslam Memiş’ten kritik uyarı: Bayram öncesi bunu yapmayın - Resim: 12

Yarım altın satış fiyatı: 13.858,00 TL

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İslam Memiş’ten kritik uyarı: Bayram öncesi bunu yapmayın - Resim: 13

Tam altın satış fiyatı: 27.430,05 TL

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İslam Memiş’ten kritik uyarı: Bayram öncesi bunu yapmayın - Resim: 14

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.583,00 TL

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İslam Memiş’ten kritik uyarı: Bayram öncesi bunu yapmayın - Resim: 15

Gremse altın satış fiyatı: 68.785,48 TL

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İslam Memiş’ten kritik uyarı: Bayram öncesi bunu yapmayın - Resim: 16

Ons altın satış fiyatı: 3.348,24 dolar

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