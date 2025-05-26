İslam Memiş’ten kritik uyarı: Bayram öncesi bunu yapmayın

Altın yatırımcılarına da seslenen Memiş, piyasadaki dalgalanmaların geçici olduğunu, sabırlı davrananların kazançlı çıkacağını ifade etti. “En doğru yatırım, en doğru zamanda yapılan yatırımdır” diyerek, stratejik hamlelerin önemine dikkat çekti.