İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın 6000 TL mi olacak?
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeleri ve gram altın fiyatlarına yönelik öngörülerini değerlendirdi. ABD eski Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarının etkilerine dikkat çeken Memiş, kısa vadede piyasaları etkileyebilecek kırılmalara işaret etti.
“Yeni bant aralıklarını takip etmeliyiz” diyen Memiş, Borsa İstanbul’daki yükselişi "tepki alımı" olarak nitelendirdi. “Borsa İstanbul 9537 puanda. Yüzde 1,38’lik bir yükseliş var ancak bu kalıcı olmayabilir. 9000 altı için kısa vadeli beklentim devam ediyor” ifadelerini kullandı.
💬 Gram altın için 6000 TL tahmini
İslam Memiş, gram altın için yıl içinde 6000 TL seviyesinin hedef olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:
🗣️ “Gram altın 3932 TL’ye kadar yükselmişti. 3750 ve 3650 TL seviyelerine kadar bir geri çekilme bekliyordum. Şu an fiziki altın 3785 TL seviyelerinde. İlk destek çalıştı.
Ons altındaki düşüş nedeniyle gram altında da geri çekilmeler yaşanabilir. Kısa vadede bu düşüşlerin devamı mümkün. Ancak 12 aylık süreçte 6000 TL seviyesi hedefim geçerliliğini koruyor.”
💬 Dolar ve euro değerlendirmesi
Dolar kurunun yurt içinde 38 TL seviyesinde stabil kaldığını ifade eden Memiş, dolar endeksinde uluslararası piyasalarda dalgalanma yaşandığını ancak yurt içi piyasaların bu süreçten etkilenmediğini belirtti.
Euro/dolar paritesine dair öngörüsünü de paylaşan Memiş:
🗣️ “1.11 seviyesi test edilmişti, ardından satış geldi. 1.0850'ye kadar bir geri çekilme bekliyordum. Şimdi beklentimi 1.0750 seviyesine revize ettim.
Yıl içinde 1.12 ve 1.15 hedefim halen geçerli. 1.08 altı seviyeleri euro pozisyonu için fırsat olabilir.”
💬 Ons altında “kademeli düşüş” uyarısı
Ons altının 3000 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü belirten Memiş, kısa vadeli düşüş öngörüsünün sürdüğünü ifade etti.
🗣️ “Geçtiğimiz haftalarda 3167 dolara kadar bir yükseliş olmuştu.
Bu seviyeleri balon fiyatlar olarak değerlendiriyorum. 2978 dolara kadar bir geri çekilme yaşandı. Kısa vadede 3070 dolar direnci var ancak 2800 dolara kadar kademeli düşüş sürebilir.”
NOT: Bu haberde yer alan değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir.