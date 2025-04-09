İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın 6000 TL mi olacak?

“Yeni bant aralıklarını takip etmeliyiz” diyen Memiş, Borsa İstanbul’daki yükselişi "tepki alımı" olarak nitelendirdi. “Borsa İstanbul 9537 puanda. Yüzde 1,38’lik bir yükseliş var ancak bu kalıcı olmayabilir. 9000 altı için kısa vadeli beklentim devam ediyor” ifadelerini kullandı.