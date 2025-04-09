İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın 6000 TL mi olacak?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeleri ve gram altın fiyatlarına yönelik öngörülerini değerlendirdi. ABD eski Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarının etkilerine dikkat çeken Memiş, kısa vadede piyasaları etkileyebilecek kırılmalara işaret etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın 6000 TL mi olacak? - Resim: 1

“Yeni bant aralıklarını takip etmeliyiz” diyen Memiş, Borsa İstanbul’daki yükselişi "tepki alımı" olarak nitelendirdi. “Borsa İstanbul 9537 puanda. Yüzde 1,38’lik bir yükseliş var ancak bu kalıcı olmayabilir. 9000 altı için kısa vadeli beklentim devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın 6000 TL mi olacak? - Resim: 2

💬 Gram altın için 6000 TL tahmini


İslam Memiş, gram altın için yıl içinde 6000 TL seviyesinin hedef olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

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İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın 6000 TL mi olacak? - Resim: 3

🗣️ “Gram altın 3932 TL’ye kadar yükselmişti. 3750 ve 3650 TL seviyelerine kadar bir geri çekilme bekliyordum. Şu an fiziki altın 3785 TL seviyelerinde. İlk destek çalıştı.

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İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın 6000 TL mi olacak? - Resim: 4

Ons altındaki düşüş nedeniyle gram altında da geri çekilmeler yaşanabilir. Kısa vadede bu düşüşlerin devamı mümkün. Ancak 12 aylık süreçte 6000 TL seviyesi hedefim geçerliliğini koruyor.”

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İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın 6000 TL mi olacak? - Resim: 5

💬 Dolar ve euro değerlendirmesi

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İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın 6000 TL mi olacak? - Resim: 6

Dolar kurunun yurt içinde 38 TL seviyesinde stabil kaldığını ifade eden Memiş, dolar endeksinde uluslararası piyasalarda dalgalanma yaşandığını ancak yurt içi piyasaların bu süreçten etkilenmediğini belirtti.

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İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın 6000 TL mi olacak? - Resim: 7

Euro/dolar paritesine dair öngörüsünü de paylaşan Memiş:
🗣️ “1.11 seviyesi test edilmişti, ardından satış geldi. 1.0850'ye kadar bir geri çekilme bekliyordum. Şimdi beklentimi 1.0750 seviyesine revize ettim. 

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İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın 6000 TL mi olacak? - Resim: 8

Yıl içinde 1.12 ve 1.15 hedefim halen geçerli. 1.08 altı seviyeleri euro pozisyonu için fırsat olabilir.”

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İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın 6000 TL mi olacak? - Resim: 9


💬 Ons altında “kademeli düşüş” uyarısı

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İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın 6000 TL mi olacak? - Resim: 10

Ons altının 3000 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü belirten Memiş, kısa vadeli düşüş öngörüsünün sürdüğünü ifade etti.
🗣️ “Geçtiğimiz haftalarda 3167 dolara kadar bir yükseliş olmuştu.

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İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın 6000 TL mi olacak? - Resim: 11

Bu seviyeleri balon fiyatlar olarak değerlendiriyorum. 2978 dolara kadar bir geri çekilme yaşandı. Kısa vadede 3070 dolar direnci var ancak 2800 dolara kadar kademeli düşüş sürebilir.”

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İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın 6000 TL mi olacak? - Resim: 12

NOT: Bu haberde yer alan değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir.

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