İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın fiyatları ne olacak?

Gümüş Fiyatlarında Geri Çekilme Beklentisi

Ons gümüş, 38,33 dolardan kapanış yaptı. Memiş, fiyatların kademeli olarak 37,50 – 36 dolar aralığına çekilebileceğini belirtti. Gram gümüşte ise 48 TL’ye kadar düşüş olabileceğini ifade etti.