İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın fiyatları ne olacak?
Gram altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Piyasa analisti İslam Memiş, altın ve gümüşte kısa vadede düşüş beklentisi olduğunu belirterek kritik fiyat seviyelerini açıkladı.
Memiş, “Al-sat yerine uzun vadeli pozisyon korunmalı” uyarısında bulunurken, piyasada manipülasyon olduğuna dair iddialarda bulundu.
Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta gram altın 4.470 TL ile rekor kırdıktan sonra, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1 düşüşle 4.420 TL seviyesine geriledi. Piyasalardaki yön arayışı sürerken, yatırımcılar İslam Memiş’in altın ve gümüş piyasasına yönelik açıklamalarını yakından takip ediyor.
Piyasa uzmanı Memiş, son haftalardaki sert yükselişlerin ardından altın ve gümüşte kısa vadeli düşüşlerin yaşanabileceğini ifade etti.
YouTube kanalında piyasalarda manipülasyon yapıldığına dikkat çeken Memiş, yatırımcılara kısa vadeli al-sat işlemleri yerine uzun vadeli pozisyon tutmalarını tavsiye etti.
Ons Altın Tahmini
Memiş’e göre ons altın, 3.411 doları gördükten sonra haftayı 3.397 dolardan kapattı. 3.385 dolar seviyesinin kritik direnç olduğunu vurgulayan analist, “Bu seviyenin üzerinde kalıcılık beklemiyorum, hedefim 3.305 dolar” dedi.
Gümüş Fiyatlarında Geri Çekilme Beklentisi
Ons gümüş, 38,33 dolardan kapanış yaptı. Memiş, fiyatların kademeli olarak 37,50 – 36 dolar aralığına çekilebileceğini belirtti. Gram gümüşte ise 48 TL’ye kadar düşüş olabileceğini ifade etti.
Manipülasyon İddiası
Memiş, ABD-Rusya gerginliğinin azalması ve İsviçre altınlarına getirilen vergi düzenlemelerinin piyasalarda suni dalgalanmalara yol açtığını söyledi.
Yatırımcıların düşüş fırsatına yöneldiğini belirterek, “Önümüzdeki haftadan itibaren altın ve gümüş fiyatlarında geri çekilmeler görebiliriz” uyarısını yaptı.
Gram Altın Son Durum
Gram altın, güne 4.374 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4.373 TL, en yüksek ise 4.395 TL seviyeleri görüldü. Şu sıralar gram altın 4.385 TL’den işlem görüyor.