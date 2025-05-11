İslam Memiş'ten rekor kıran altın için Mayıs alarmı: Sert dalgalanma uyarısı!
Altın fiyatları Nisan ayında yatırımcısına yüksek kazanç sağladı. Ancak yeni ayla birlikte piyasada yön arayışı ve belirsizlik hakim.
Gram altın tarihi zirvesini gördükten sonra geri çekilirken, ons altın ise kritik seviyelerde dalgalanıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Mayıs ayı için yatırımcıları uyardı: "Sert dalgalanmalar yaşanabilir."
Jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik belirsizlikler, altını güvenli liman haline getirdi. Güney Asya’daki tansiyon, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı ve Rusya-Ukrayna hattındaki çatışmalar altın fiyatlarını yukarı taşıdı.
Bu ortamda külçe altın, Nisan ayında yüzde 8,54 getiri ile en çok kazandıran yatırım aracı oldu.
Gram altın, kısa süre önce 4.305 TL ile tarihi zirvesine ulaştı ancak bu seviyelerde kalamadı. Serbest piyasada gram altın şu anda 4.142 TL’den işlem görüyor. Kapalıçarşı’da ise fiyatlar 4.194 TL civarına kadar geriledi.
Uluslararası piyasalarda ise ons altın, geçtiğimiz haftalarda 3.500 dolar direncini test etti ancak kalıcı olamadı. Şu anda 3.324 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın için gözler yeniden 3.500 dolar sınırına çevrildi.
Türkiye’de Nisan ayında euro ve mevduat faizlerini geride bırakan külçe altın, yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı. Çeyrek altın ise 6.627 TL’den alıcı buluyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, Mayıs ayında altın fiyatlarında sert dalgalanmalar olabileceğine dikkat çekti.
Hindistan-Pakistan hattında artan gerilimin ons altını geçici olarak yukarı çektiğini belirten Memiş, yatırımcıların teknik seviyelere odaklanması gerektiğini söyledi.
Memiş, “Ons altında 3.200 dolar destek, 3.430 dolar ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.
Bu bant aralığında yatay ve dalgalı bir seyir görebiliriz. Kısa vadede 3.000 doların altı test edilebilir ancak yılın ikinci yarısında ons altında 3.500 doların üzerinde 3.700 ila 3.800 dolar bandı hedeflenebilir” değerlendirmesinde bulundu.
Gram altın alış fiyatı 4.142,72 TL
Gram altın satış fiyatı 4.143,63 TL
Çeyrek altın alış fiyatı 6.802,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 6.867,00 TL
Cumhuriyet altını alış fiyatı 27.860,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 28.281,00 TL
Yarım altın alış fiyatı 13.580,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 13.732,00 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.825,21 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.850,07 TL
ATA altın alış fiyatı 27.685,48 TL
ATA Altın satış fiyatı 28.384,44 TL
Tam atın alış fiyatı 26.858,97 TL
Tam altın satış fiyatı 27.389,40 TL
NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.