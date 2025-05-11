İslam Memiş'ten rekor kıran altın için Mayıs alarmı: Sert dalgalanma uyarısı!

Gram altın, kısa süre önce 4.305 TL ile tarihi zirvesine ulaştı ancak bu seviyelerde kalamadı. Serbest piyasada gram altın şu anda 4.142 TL’den işlem görüyor. Kapalıçarşı’da ise fiyatlar 4.194 TL civarına kadar geriledi.