İslam Memiş'ten vatandaşlara yeni uyarı! Talebin arttığını söyledi, "Bankayla pazarlık yapın" dedi

İslam Memiş, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Son iki yıldır deprem olayları nedeniyle bankalardan kasa kiralamaya talep arttı.

Banka şubelerinde kasa kiralamak için sırada bekleyen yüzlerce müşteri var.

Âdeta karaborsaya düştü diyebilirim.

Kira talebi ve kira ücreti sadece konutta değil kasalarda da artıyor."