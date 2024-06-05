İslam Memiş'ten vatandaşlara yeni uyarı! Talebin arttığını söyledi, "Bankayla pazarlık yapın" dedi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kiralık kasalarla ilgili bir yazı kaleme alan İslam Memiş, artan talebe dikkati çekti ve vatandaşlara "Bankayla pazarlık yapın" önerisinde bulundu. İşte detaylar...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ekonomi hakkındaki görüşleriyle son dönemin en çok takip edilen uzmanları arasında geliyor. İslam Memiş'in yazıları ve değerlendirmeleri okuyucular tarafından merak ediliyor.
İslam Memiş'in altın, Türk lirası ve döviz kuru ile ilgili değerlendirme ve analizleri dikkatle takip edilirken uzman isim ekonomideki çeşitli konu başlıklarıyla ilgili de önemli yazılar kaleme alıyor.
İslam Memiş, tv100.com'daki son yazısında kiralık kasalarla ilgili vatandaşlara önemli bilgiler verdi ve uyarılarda bulundu. "Kiralık Kasalarda Yeni Dönem" başlıklı yazısında İslam Memiş, bankalardan kasa kiralamaya talebin arttığına dikkati çekti.
İslam Memiş, yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Son iki yıldır deprem olayları nedeniyle bankalardan kasa kiralamaya talep arttı.
Banka şubelerinde kasa kiralamak için sırada bekleyen yüzlerce müşteri var.
Âdeta karaborsaya düştü diyebilirim.
Kira talebi ve kira ücreti sadece konutta değil kasalarda da artıyor."