İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi

“Piyasalar şu anda temkinli ve dikkatli fiyatlama yapıyor” diyen Memiş, yurtiçi piyasalarda gram altının 4.290 TL seviyesinde olduğunu ve ons altındaki artışa paralel olarak son 24 saatte yaklaşık 50 TL’lik bir yükseliş yaşandığını belirtti.