İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi
Altın ve döviz piyasalarında yön arayışı sürerken, A Haber canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş, jeopolitik gelişmelerin piyasalara etkisini değerlendirdi.
Altın ve dolar için hem iyimser hem de kötümser senaryoları paylaşan Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
Orta Doğu’daki gerilimler uluslararası piyasaları sarsmaya devam ederken, ons altın 3.370 dolar seviyesinde işlem görüyor. İslam Memiş’e göre, psikolojik direnç noktası olan 3.380 doların aşılması, yükselişin hız kazanmasına neden olabilir.
“Piyasalar şu anda temkinli ve dikkatli fiyatlama yapıyor” diyen Memiş, yurtiçi piyasalarda gram altının 4.290 TL seviyesinde olduğunu ve ons altındaki artışa paralel olarak son 24 saatte yaklaşık 50 TL’lik bir yükseliş yaşandığını belirtti.
Gram altın için yıl sonu hedefini de açıklayan Memiş, şu ifadeleri kullandı:
“Nisan ayında gram altında 4.350 TL ile zirve görüldü. Bu seviyenin de üzerine çıkılması muhtemel. 4.500 TL ana hedef. Ancak jeopolitik riskler artarsa 4.750 TL seviyesi kaçınılmaz olur.”
Brent petrolde jeopolitik sıçrama: 70 doları zorluyor
Petrol fiyatlarında da benzer bir hareketlilik yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı 70 dolara kadar yükseldi. Memiş, bu yükselişi “jeopolitik tepki alımı” olarak nitelendirdi ve bölgedeki gelişmelerin enerji piyasalarında domino etkisi yarattığını söyledi.
“Dolar uçacak” söylemi spekülatif
Memiş, döviz tarafında yayılan bilgi kirliliğine de dikkat çekti. Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisinin, döviz kurlarına yönelik manipülatif söylemleri artırdığını belirtti:
“Doların uçacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Küresel ölçekte dolar değer kaybediyor. Dolar endeksi 100’ün altında ve 92 seviyesine kadar gerileyebilir.”
Mevcut durumda dolar/TL kuru 39,30 seviyesinde. Memiş, yaz sonuna kadar kurun 40-43 TL bandına yerleşmesini bekliyor. Ancak bu yükselişin ani değil, kademeli olacağını vurguluyor.
“Dolar, Türkiye’de en az kazandıran yatırım aracı oldu”
Son yıllarda doların Türkiye’de reel getiri sağlamadığını söyleyen Memiş, bireysel yatırımcıların spekülatif içeriklere yönelerek yanlış stratejiler izlediğini ifade etti:
“Herkes dolara yöneliyor ama son yılların verisi ortada: Dolar, Türkiye’de en az kazandıran yatırım aracı. Panik değil, strateji zamanı.”
Yatırımcılara uyarı: "Fırsat değil, bilgi satın alın"
Memiş, yatırımcılara analiz ve bilgiye dayalı hareket etmeleri gerektiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
“Bugün dolar yükseliyor diye alım yapan, yarın zarar edebilir. Bilgiyle değil, söylentiyle yatırım yapan kaybeder.”
12 Haziran 2025 Altın Fiyatları
Ons Altın
Alış: 3.358,40 Dolar | Satış: 3.358,79 Dolar
Gram Altın
Alış: 4.244,68 TL | Satış: 4.245,14 TL
Çeyrek Altın
Alış: 6.927,00 TL | Satış: 6.979,00 TL
Yarım Altın
Alış: 13.855,00 TL | Satış: 13.960,00 TL
Tam Altın
Alış: 27.038,03 TL | Satış: 27.564,87 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 27.623,00 TL | Satış: 27.791,00 TL
NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.