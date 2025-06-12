İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi

Altın ve döviz piyasalarında yön arayışı sürerken, A Haber canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş, jeopolitik gelişmelerin piyasalara etkisini değerlendirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi - Resim: 1

Altın ve dolar için hem iyimser hem de kötümser senaryoları paylaşan Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

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İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi - Resim: 2

Orta Doğu’daki gerilimler uluslararası piyasaları sarsmaya devam ederken, ons altın 3.370 dolar seviyesinde işlem görüyor. İslam Memiş’e göre, psikolojik direnç noktası olan 3.380 doların aşılması, yükselişin hız kazanmasına neden olabilir.

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İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi - Resim: 3

“Piyasalar şu anda temkinli ve dikkatli fiyatlama yapıyor” diyen Memiş, yurtiçi piyasalarda gram altının 4.290 TL seviyesinde olduğunu ve ons altındaki artışa paralel olarak son 24 saatte yaklaşık 50 TL’lik bir yükseliş yaşandığını belirtti.

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İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi - Resim: 4

Gram altın için yıl sonu hedefini de açıklayan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

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İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi - Resim: 5

“Nisan ayında gram altında 4.350 TL ile zirve görüldü. Bu seviyenin de üzerine çıkılması muhtemel. 4.500 TL ana hedef. Ancak jeopolitik riskler artarsa 4.750 TL seviyesi kaçınılmaz olur.”

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İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi - Resim: 6

Brent petrolde jeopolitik sıçrama: 70 doları zorluyor

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İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi - Resim: 7

Petrol fiyatlarında da benzer bir hareketlilik yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı 70 dolara kadar yükseldi. Memiş, bu yükselişi “jeopolitik tepki alımı” olarak nitelendirdi ve bölgedeki gelişmelerin enerji piyasalarında domino etkisi yarattığını söyledi.

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İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi - Resim: 8

“Dolar uçacak” söylemi spekülatif

Memiş, döviz tarafında yayılan bilgi kirliliğine de dikkat çekti. Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisinin, döviz kurlarına yönelik manipülatif söylemleri artırdığını belirtti:

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İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi - Resim: 9

“Doların uçacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Küresel ölçekte dolar değer kaybediyor. Dolar endeksi 100’ün altında ve 92 seviyesine kadar gerileyebilir.”

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İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi - Resim: 10

Mevcut durumda dolar/TL kuru 39,30 seviyesinde. Memiş, yaz sonuna kadar kurun 40-43 TL bandına yerleşmesini bekliyor. Ancak bu yükselişin ani değil, kademeli olacağını vurguluyor.

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İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi - Resim: 11

“Dolar, Türkiye’de en az kazandıran yatırım aracı oldu”

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İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi - Resim: 12

Son yıllarda doların Türkiye’de reel getiri sağlamadığını söyleyen Memiş, bireysel yatırımcıların spekülatif içeriklere yönelerek yanlış stratejiler izlediğini ifade etti:

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İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi - Resim: 13

“Herkes dolara yöneliyor ama son yılların verisi ortada: Dolar, Türkiye’de en az kazandıran yatırım aracı. Panik değil, strateji zamanı.”

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İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi - Resim: 14

Yatırımcılara uyarı: "Fırsat değil, bilgi satın alın"

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İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi - Resim: 15

Memiş, yatırımcılara analiz ve bilgiye dayalı hareket etmeleri gerektiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
“Bugün dolar yükseliyor diye alım yapan, yarın zarar edebilir. Bilgiyle değil, söylentiyle yatırım yapan kaybeder.”

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İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi - Resim: 16

12 Haziran 2025 Altın Fiyatları 


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İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi - Resim: 17

Ons Altın
Alış: 3.358,40 Dolar | Satış: 3.358,79 Dolar

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İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi - Resim: 18

Gram Altın
Alış: 4.244,68 TL | Satış: 4.245,14 TL

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İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi - Resim: 19

Çeyrek Altın
Alış: 6.927,00 TL | Satış: 6.979,00 TL

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İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi - Resim: 20

Yarım Altın
Alış: 13.855,00 TL | Satış: 13.960,00 TL

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İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi - Resim: 21

Tam Altın
Alış: 27.038,03 TL | Satış: 27.564,87 TL

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İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: En doğru hamleyi söyledi - Resim: 22

Cumhuriyet Altını
Alış: 27.623,00 TL | Satış: 27.791,00 TL

NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.

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altın fiyatı ekonomi