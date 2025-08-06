İslam Memiş'ten yeni zirve sinyali: Sakın satmayın!

Altın, yatırımcıların güvenli limanı olmaya devam ediyor. Son dönemde yükseliş trendine giren altın fiyatları, yatırımcıların radarında. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten ise elinde altın bulunduranlara önemli uyarılar geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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İslam Memiş'ten yeni zirve sinyali: Sakın satmayın! - Resim: 1

Altında üçüncü dalışın ardından yükselişin sürdüğünü belirten Memiş, özellikle Kasım ayına dikkat çekti. 2026 yılı başına kadar altındaki yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini söyleyen uzman, gram altında beklentisinin 4.500 TL olduğunu açıkladı.

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İslam Memiş'ten yeni zirve sinyali: Sakın satmayın! - Resim: 2

Memiş, "30 Haziran’da '3. dalış' dediğimiz dönemde gram altın 4.185 TL, ons altın ise 3.247 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Bu, yatırımcılar için bir alım fırsatıydı" dedi.

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İslam Memiş'ten yeni zirve sinyali: Sakın satmayın! - Resim: 3

Altının dalgalı bir seyir izlemeye devam ettiğini belirten Memiş, kısa vadede geri çekilmelerin olabileceğini ancak uzun vadede yükseliş beklentisinin sürdüğünü ifade etti. Elinde altın bulunanlara, nakit ihtiyaçları yoksa bozdurmamalarını önerdi:

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İslam Memiş'ten yeni zirve sinyali: Sakın satmayın! - Resim: 4

“Şu an elinde altın olan yatırımcı, eğer ev ya da araba almayacaksa beklemede kalmalı. Ancak nakit ihtiyacı varsa satış yapılabilir. Kasım ayına kadar dalgalanmalar sürebilir.”

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İslam Memiş'ten yeni zirve sinyali: Sakın satmayın! - Resim: 5

Güncel Altın Fiyatları (6 Ağustos 2025):

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İslam Memiş'ten yeni zirve sinyali: Sakın satmayın! - Resim: 6

Gram Altın: Alış 4.415,31 TL / Satış 4.415,69 TL

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İslam Memiş'ten yeni zirve sinyali: Sakın satmayın! - Resim: 7

Çeyrek Altın: Alış 7.179 TL / Satış 7.235 TL

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İslam Memiş'ten yeni zirve sinyali: Sakın satmayın! - Resim: 8

Yarım Altın: Alış 14.357 TL / Satış 14.469 TL

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İslam Memiş'ten yeni zirve sinyali: Sakın satmayın! - Resim: 9

Tam Altın: Alış 28.626 TL / Satış 28.806 TL

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İslam Memiş'ten yeni zirve sinyali: Sakın satmayın! - Resim: 10

Not: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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