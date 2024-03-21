İslam Memiş'ten "Yok artık!" dedirtecek açıklama!
Finans analisti İslam Memiş inişli çıkışlı seyri devam eden altını yorumlamaya devam ediyor. İşte detaylar...
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Editör: Yağmur Biçen
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İslam Memiş, borsa için, "Borsa satıcılı. Tepki alımı illaki gelir ama ben düşüşlerin bittiğine inanmıyorum. Yatırımcıları 1 aydır endeks tarafında uyarıyorum.
Teknik olarak 8400 puanı bekliyorum ondan sonra 10 bin, 15 bin puanı beklemeye devam ediyorum. Borsa yatırımcısı sonra hesap yapacak.
Altın kadar kazandım mı, dolar kadar kazandım mı, Bitcoin kadar kazandım mı? İlla ben kazandım olayı yok.
TL karşısındaki bütün enstrümanlar kazanıyor. TL karşısında değer kazanmaya bir şey olamaz. Sepet yapmak, varlıkları çeşitlendirmek isabetli olur. Acemi yatırımcı tek hisse senedi üzerinden gidiyor.
Yatırım yaptığı şirketlerin ne iş yaptıklarını bile bilmiyorlar. Borsa kimseyi zarar ettirmez.