İşletmeler dikkat! Faizsiz kredi imkanı sağlanacak! Sıfır faiz programı devreye alındı... İşte yapılan açıklama ve ayrıntılar
İşletmelerle ilgili önemli bir karara imza atıldı. Açıklamayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. Peki hangi işletmelere sıfır faizli kredi verilecek? Şartlar neler? Faizsiz kredi ile ilgili ayrıntılar neler? İşte detaylar...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay'da sanayicilerle bir araya geldi. Düzenlenen program sonrası basın açıklaması yapan Mustafa Varank, işletmelere yönelik alınan kararı da kamuoyuyla paylaştı. Bakan Varank, faizsiz kredi desteği verileceğini duyurdu!
Peki hangi işletmelere sıfır faizli kredi verilecek? Şartlar neler? Faizsiz kredi ile ilgili ayrıntılar neler? İşte detaylar...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay'da sanayicilerle bir araya gelmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında konuştu. Bakan Varank, depremlerde zarar gören işletmelerle ilgili önemli bir adım atıldığını ve işletmelere sıfır faizli kredi desteği sunulacağını duyurdu.
Varank, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldıklarını belirterek işletmelerin büyüklüğüne ve hasar durumuna göre 1 buçuk milyon liraya kadar kredi verileceğini ifade etti.