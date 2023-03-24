İşletmeler dikkat! Faizsiz kredi imkanı sağlanacak! Sıfır faiz programı devreye alındı... İşte yapılan açıklama ve ayrıntılar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay'da sanayicilerle bir araya gelmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında konuştu. Bakan Varank, depremlerde zarar gören işletmelerle ilgili önemli bir adım atıldığını ve işletmelere sıfır faizli kredi desteği sunulacağını duyurdu.