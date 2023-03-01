İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücretleri 2023
Otoyol ve köprü geçişlerinin ücretleri sürücülerin takip ettiği ve merak edilen bir konu. Biz de bu yazımızda otoyol ve köprü geçiş ücretlerini araştırdık. Özellikle merak edilen İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücretleri 2023 yılı tarifesine değindik.
KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2023
Geçiş ücretleri, köprüden geçen aracın hangi sınıfa dahil olduğuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Araç sınıfları, kullanılan aracın AKS mesafesi yani dingil mesafesine göre farklılık taşıyor.
Araç Sınıfları
• Sınıf: Otomobiller
• Sınıf: Minibüsler
• Sınıf: Yolcu otobüsleri
• Sınıf: Kamyonlar
• Sınıf: Tırlar, treyler
• Sınıf: Motosikletler
Araçlar tüm köprü geçişi ücretlerini OGS ve HGS sistemleri aracılığıyla ödeyebiliyor. Fakat bazı köprü geçişlerinde bu sistemleri bulundurmayan araçlar için gişeler de mevcut. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gibi nakit ödeme gişesi bulunduran köprüler, bu duruma örnek olarak gösterilebilir.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ / FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ
Otomobil: 8,25 TL.
• Hafif Ticari Araç: 10,75 TL.
• 3 Akslı Her Türlü Araç: 23,25 TL.
• 4 ve 5 Akslı Her Türlü Araç: 46 TL.
• 6 ve Yukarı Akslı Araçlar: 61 TL.
• Motosikletler: 3,25 TL.
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ
Otomobil: 19 TL.
• Hafif Ticari Araç: 25 TL.
• 3 Akslı Her Türlü Araç: 46,50 TL.
• 4 ve 5 Akslı Her Türlü Araç: 118,50 TL.
• 6 ve Yukarı Akslı Araçlar: 147,50 TL.
• Motosikletler: 13 TL.
• Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri
Otomobil: 184,50 TL.
Hafif Ticari Araç: 295 TL.
3 Akslı Her Türlü Araç: 350 TL.
4 ve 5 Akslı Her Türlü Araç: 464,50 TL.
6 ve Yukarı Akslı Araçlar: 585,50 TL.
Motosikletler: 129 TL.
İSTANBUL İZMİR OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETLERİ
İstanbul İzmir otoyol geçiş ücretleri, otoyol çıkışlarına göre farklılık gösteriyor. Sizler için İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücretleri 2023 yılı tarifesini şöyle listeledik:
Osmangazi Köprüsü Ücreti
Otomobil: 184,50 TL.
Hafif Ticari Araç: 295 TL.
3 Akslı Her Türlü Araç: 350 TL.
4 ve 5 Akslı Her Türlü Araç: 464,50 TL.
6 ve Yukarı Akslı Araçlar: 585,50 TL.
Motosikletler: 129 TL.