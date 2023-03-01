İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücretleri 2023

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2023

Geçiş ücretleri, köprüden geçen aracın hangi sınıfa dahil olduğuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Araç sınıfları, kullanılan aracın AKS mesafesi yani dingil mesafesine göre farklılık taşıyor.

Araç Sınıfları

• Sınıf: Otomobiller

• Sınıf: Minibüsler

• Sınıf: Yolcu otobüsleri

• Sınıf: Kamyonlar

• Sınıf: Tırlar, treyler

• Sınıf: Motosikletler

Araçlar tüm köprü geçişi ücretlerini OGS ve HGS sistemleri aracılığıyla ödeyebiliyor. Fakat bazı köprü geçişlerinde bu sistemleri bulundurmayan araçlar için gişeler de mevcut. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gibi nakit ödeme gişesi bulunduran köprüler, bu duruma örnek olarak gösterilebilir.