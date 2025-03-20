İstanbul'da kiralar uçuşa geçti! 5 yılda %600 zam

2025 yılına ait öngörülerini de anlatan Kulcanay; "Kira artışlarının devam etmesi bekleniyor. Özellikle merkezi ilçelerde kiraların iki katına çıkması, dar gelirli kesim için barınma sorununu daha da derinleştirebilir. Bu nedenle, acil önlemlerin alınması ve uzun vadeli politikaların hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor. İstanbul'un geleceği için, hem yerel yönetimlerin hem de merkezi hükümetin konut ve kira politikalarında köklü değişikliklere gitmesi gerekiyor. Levent, Etiler, Ortaköy, Moda, Bağdat Caddesi, Nişantaşı en yüksek kiralıkların olduğu yerler olmaya devam edecek" diye konuştu.