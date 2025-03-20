İstanbul'da kiralar uçuşa geçti! 5 yılda %600 zam
İstanbul'da kira fiyatlarındaki yükseliş durdurulamıyor! Son beş yılda bazı semtlerde %600’e varan rekor artış yaşandı. Gözde ilçelerde kiralar adeta el yakarken, vatandaş barınma krizine çözüm bekliyor.
Megakent İstanbul’da kiralardaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Son beş yılda Beşiktaş, Kadıköy, Şişli ve Sarıyer gibi gözde ilçelerde kira fiyatları astronomik seviyelere ulaştı.
2020 yılında 8-10 bin TL bandında olan kiralar, 2025 itibarıyla 60 bin TL’yi buldu.
Ekonomim'e göre, özellikle merkezi ilçelerde konut kiralarındaki fahiş artış, dar gelirli vatandaşların yaşam mücadelesini zorlaştırıyor. Emlak uzmanları, kira artışlarının önüne geçmek için yeni konut projeleri ve kira denetim mekanizmalarının devreye alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Gayrimenkul analiz platformu Endeksa’nın Şubat 2025 verilerine göre, İstanbul’un bazı ilçelerinde kira bedelleri uçuk seviyelere ulaştı.
İşte kira bedeli en yüksek olan ilçelerden bazıları:
Sarıyer: Ortalama kira bedeli 64 bin 266 TL
Beşiktaş: Ortalama kira bedeli 59 bin 283 TL
Kadıköy: Ortalama kira bedeli 52 bin 745 TL
Şişli: Ortalama kira bedeli 35 bin TL
Öte yandan, Esenyurt, Arnavutköy ve Esenler gibi ilçelerde kiralar 16 bin TL ile 18 bin TL arasında değişiyor.
5 YILDA %600'E VARAN ARTIŞ!
Son beş yıllık verilere bakıldığında, merkezi ilçelerdeki kira artışı rekor seviyelere ulaştı.
Beşiktaş: 2020 yılında 8-10 bin TL olan ortalama kira, 2025’te 60 bin TL’ye çıktı. Artış oranı %600!
Kadıköy: 2020’de 6-8 bin TL olan kira fiyatları, 2025’te 52 bin TL’yi aştı. Son beş yılda %600’ü aşan bir zam dikkat çekiyor.
Şişli: 2020 yılında 6-7 bin TL seviyesinde olan kira fiyatları, 2025 itibarıyla 35 bin TL’ye yükseldi. Bu da %500’lük bir artış anlamına geliyor.
DENETİM VE YENİ KONUT PROJELERİ ŞART!
Emlak uzmanı Emre Kulcanay, son beş yıllık kira artış trendini değerlendirerek önlem alınmazsa barınma krizinin daha da büyüyeceğini belirtiyor.
Haber Global’den Mert İnan’a konuşan Kulcanay, "İstanbul'da 2020-2023 yılları arasında kira artış oranları ortalama yüzde 150'yi aşarken, 2023-2025 arasındaki artış eğrisi yüzde 200'ü aştı. Özellikle merkezi ilçelerde ve gözde semtlerde kiraların iki katına çıkması, dar gelirli kesim için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Kira artışlarının önüne geçmek için yeni konut projeleri ve kira denetim mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerekiyor. Öte yandan yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki artış, emlak fiyatlarını ve dolayısıyla kiraları etkiliyor" dedi.
2025 yılına ait öngörülerini de anlatan Kulcanay; "Kira artışlarının devam etmesi bekleniyor. Özellikle merkezi ilçelerde kiraların iki katına çıkması, dar gelirli kesim için barınma sorununu daha da derinleştirebilir. Bu nedenle, acil önlemlerin alınması ve uzun vadeli politikaların hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor. İstanbul'un geleceği için, hem yerel yönetimlerin hem de merkezi hükümetin konut ve kira politikalarında köklü değişikliklere gitmesi gerekiyor. Levent, Etiler, Ortaköy, Moda, Bağdat Caddesi, Nişantaşı en yüksek kiralıkların olduğu yerler olmaya devam edecek" diye konuştu.
Öte yandan bazı ilçelerdeki 2020 yılına ait ortalama kira rakamları ise şöyleydi:
Beyoğlu: 2020 Ortalama Kira: 4 bin 500 TL
Üsküdar: 2020 Ortalama Kira: 4 bin TL
Fatih: 2020 Ortalama Kira: 3 bin 500 TL
Bakırköy 2020 Ortalama Kira: 4 bin 800 TL
Esenyurt: 2020 Ortalama Kira: 2 bin TL