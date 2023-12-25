İstanbul’da Kiraların En Çok Arttığı İlçeler Belli Oldu! İşte İstanbul’da Kiraların En Çok Arttığı 6 İlçe!

İstanbul’da hangi ilçelerde kira fiyatları artış gösterdi? İstanbul’da kiraların en çok arttığı ilçeler listesi belli oldu! İşte İstanbul’da kiraların en çok arttığı 6 ilçe…

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Editör: Selime Albayrak
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İstanbul’da Kiraların En Çok Arttığı İlçeler Belli Oldu! İşte İstanbul’da Kiraların En Çok Arttığı 6 İlçe! - Resim: 1

İstanbul Planlama Ajansı, konut fiyatlarındaki artışa ilişkin raporunu paylaştı. Kasım ayı 2023 verilerine göre; İstanbul’da son 1 yıl içerisinde konut satış fiyatları yüzde 84,14 oranında artış gösterirken, kira fiyatları ise yüzde 75,56 oranında artış gösterdi. İşte son dört yılda kira fiyatlarının en çok arttığı ilçeler…

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İstanbul’da Kiraların En Çok Arttığı İlçeler Belli Oldu! İşte İstanbul’da Kiraların En Çok Arttığı 6 İlçe! - Resim: 2

Üsküdar

Üsküdar ilçesi, yüzde 961 oranıyla zirvede yer aldı.

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İstanbul’da Kiraların En Çok Arttığı İlçeler Belli Oldu! İşte İstanbul’da Kiraların En Çok Arttığı 6 İlçe! - Resim: 3

Kağıthane

Kağıthane ilçesi, yüzde 954 oranıyla ikinci sıraya yerleşti.

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İstanbul’da Kiraların En Çok Arttığı İlçeler Belli Oldu! İşte İstanbul’da Kiraların En Çok Arttığı 6 İlçe! - Resim: 4

Beykoz

Beykoz ilçesi, yüzde 889 oranıyla üçüncü sıraya yerleşti.

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