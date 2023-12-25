İstanbul’da Kiraların En Çok Arttığı İlçeler Belli Oldu! İşte İstanbul’da Kiraların En Çok Arttığı 6 İlçe!
İstanbul’da hangi ilçelerde kira fiyatları artış gösterdi? İstanbul’da kiraların en çok arttığı ilçeler listesi belli oldu! İşte İstanbul’da kiraların en çok arttığı 6 ilçe…
Editör: Selime Albayrak
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İstanbul Planlama Ajansı, konut fiyatlarındaki artışa ilişkin raporunu paylaştı. Kasım ayı 2023 verilerine göre; İstanbul’da son 1 yıl içerisinde konut satış fiyatları yüzde 84,14 oranında artış gösterirken, kira fiyatları ise yüzde 75,56 oranında artış gösterdi. İşte son dört yılda kira fiyatlarının en çok arttığı ilçeler…
Üsküdar
Üsküdar ilçesi, yüzde 961 oranıyla zirvede yer aldı.
Kağıthane
Kağıthane ilçesi, yüzde 954 oranıyla ikinci sıraya yerleşti.
Beykoz
Beykoz ilçesi, yüzde 889 oranıyla üçüncü sıraya yerleşti.