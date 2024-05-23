İstanbul'da kirası en yüksek ve en düşük olan ilçeler belli oldu: İşte o liste
Ekonomik krizin en ağır faturası da kira fiyatlarına yansıdı. İstanbullular kirası en düşük olan ve en yüksek olan ilçeleri merak ediyor. Peki o ilçeler hangileri?
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Ekonomik kriz sebebiyle kiralık ev fiyatlarında artış yaşandı. Kiralara yüzde 25'lik zam sınırı getirildi. Ancak 2 yıldır devam eden uygulama ise temmuz ayında sona erecek.
Geçtiğimiz gün canlı yayında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili açıklama yapmış; "Kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok." demişti.
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Yaşananların ardından gözler, en yüksek kira fiyatlarının olduğu İstanbul'a çevrildi.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, konut kira fiyatlarına ilişkin verileri paylaştı.