İstanbul'da kirası en yüksek ve en düşük olan ilçeler belli oldu: İşte o liste

Geçtiğimiz gün canlı yayında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili açıklama yapmış; "Kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok." demişti.