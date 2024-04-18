İstanbul'da taksilerde yeni uygulama...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un hareketli ve yoğun trafiği içinde ulaşımı daha güvenli ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan 1000 Yatırımlar Holding, "Taksim" uygulaması ile kullanıcılara taksi çağırma fırsatı sunuyor.

Uygulama, kullanıcılara gitmek istedikleri noktaya tahmini ulaşım maliyetini önceden gösteriyor.

Kullanıcılar, uygulamadaki "kampanyalar" sekmesinden aldıkları kodla arkadaşlarını Taksim'e davet ederek 200 TL indirim kazanabilecek. Arkadaşlarının kodu ile kaydolan yeni kullanıcılar da ilk yolculuklarını tamamladıklarında 200 TL indirim kazanacak.

Lansman sürecine özel, kullanıcılardan komisyon hizmeti alınmayacak.

Sürücüler de lansmana özel olarak Taksim'e davet ettikleri her sürücü için 200 TL kazanabilecek. Ek olarak sürücüler, Taksim'e davet ettikleri her 3 kullanıcının uygulama ile yaptığı 3 başarılı yolculuğunun ardından 200 TL kazanacak.

Açıklamada lansmandaki konuşmasına yer verilen 1000 Yatırımlar Holding'in Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Kadir Abdik, şehir içi ulaşımın dijitalleştirilmesi ve herkes için erişilebilir hale getirilmesi amacıyla yola çıktıklarını aktardı.

Abdik, "'İstanbul'un taksileri Taksim ile cebinde' mottosuyla hayata geçirdiğimiz Taksim, teknoloji ve ulaşım konusundaki vizyonumuzun en yeni ürünüdür. İstanbul'un karmaşık ulaşım sorunlarına çözüm olmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.