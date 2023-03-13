İstanbul'da TOKİ kura tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İlk Evim’de İstanbul zamanı! 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz" dedi.

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İstanbul'da TOKİ kura tarihi belli oldu - Resim: 1 1 6

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında “İlk Evim” projesinde kura çekimleri İstanbul’da 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

İstanbul'da TOKİ kura tarihi belli oldu - Resim: 2 2 6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim” projesinde kura çekimlerinde sona gelindi. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri 6 Mart tarihinde Ankara’da başlayarak kalan diğer illerle devam etti.

İstanbul'da TOKİ kura tarihi belli oldu - Resim: 3 3 6

İstanbul’da inşa edilecek 50 bin sosyal konutun kura çekimleri Tuzla’da başlayacak. Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi’nde gerçekleştirilecek.

İstanbul'da TOKİ kura tarihi belli oldu - Resim: 4 4 6

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart’ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu’nda yapılacak.