İstanbul'da yeni konut kampanyası: 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “ilk Evim, İlk İşyerim” ve “Yeni Evim” kampanyalarının ardından şimdi de İstanbul’da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha hayata geçiyor. Peki başvuru şartları neler?
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları’nın, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı “Yenişehir Evleri Arnavutköy” Projesinin kura başvuruları başladı.
ÖDEME ŞARTLARI NELER?
13.000 bağımsız bölümden oluşan sosyal konut hamlesiyle vatandaşlar; yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL’den başlayan uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilecek.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
İstanbul’da ikamet eden ve İlk evini alacaklar müracaat edebilecek. İstanbul’da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? ÖDEME KOŞULLARI NELER?
Sosyal Konut Projesi kapsamında , kampanyaya sadece ilk evini alacak vatandaşlarımız müracaat edebilecek ve başvuru için sadece 1.000 TL ücret alınacak.