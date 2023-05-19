İstanbul'da yeni konut kampanyası: 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İstanbul’da ikamet eden ve İlk evini alacaklar müracaat edebilecek. İstanbul’da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.