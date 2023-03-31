İstanbulkart'ı olanlar dikkat: 20 Nisan'a kadar yapılacak, kartlara 100 TL yüklenecek
İstanbulkart sahibi binlerce vatandaşı ilgilendiren bir açıklama yapıldı. 20 Nisan tarihine kadar devam edecek olan iade kampanyası, vatandaşlara 100 TL geri ödeme fırsatı sunuyor. Kampanya ile ilgili ayrıntılar vatandaşlara yazılı olarak duyuruldu.
İstanbulkart sahibi binlerce vatandaşı ilgilendiren bir açıklama yapıldı. 20 Nisan tarihine kadar devam edecek olan iade kampanyası, vatandaşlara 100 lira iade fırsatı sunuyor. Kampanya ile ilgili detaylar, vatandaşlarla paylaşıldı. Ayrıntılar haberimizde...
250 LİRA ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ OLACAK
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için özel bir Ramazan ayı kampanyası duyuruldu. Kampanya kapsamında, A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve ŞOK Marketler'den yapılan alışverişlerde, toplamda 100 lira iade fırsatı sunulacak.
Kampanyaya katılmak bazı koşullar gerekiyor. Ramazan ayı boyunca 250 lira ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, ikinci ödemede 15 lira, üçüncü ödemede 20 lira, dördüncü ödemede 25 lira ve beşinci ödemede 40 lira olmak üzere toplamda 100 lira iade kazanabilecekler.
Kampanya, İstanbulkart sahibi binlerce vatandaşın yararlanabileceği şekilde belirli günlerde A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve ŞOK Marketler'de geçerli olacak. Kampanya 20 Nisan tarihine kadar devam edecek. Bu fırsatı kaçırmamak için kampanyaya katılan marketlerde alışveriş yapabilirsiniz.