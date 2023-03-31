İstanbulkart'ı olanlar dikkat: 20 Nisan'a kadar yapılacak, kartlara 100 TL yüklenecek

İstanbulkart sahibi binlerce vatandaşı ilgilendiren bir açıklama yapıldı. 20 Nisan tarihine kadar devam edecek olan iade kampanyası, vatandaşlara 100 lira iade fırsatı sunuyor. Kampanya ile ilgili detaylar, vatandaşlarla paylaşıldı. Ayrıntılar haberimizde...