İstanbullular göç ediyor: İşte en çok tercih edilen şehirler
Ekonomik krizin faturasını en çok hisseden vataşdalar İstanbul'da yaşıyor. Gerek hayat pahalılığı, gerek yüksek kira bedelleri, İstanbulluları farklı şehirlere taşınmaya sevk ediyor. Peki İstanbulluların en çok taşınmak istediği şehirlerin başında hangileri geliyor?
Türkiye nüfusunun yüzde 20’sinin yaşadığı megakent İstanbul’un demografik yapısı değişiyor. Kiraların gittikçe yükselmesi, şehirde yaşamayı her geçen gün zorlaştırırken, 6 Şubat’ta deprem korkusuyla yeniden yüzleşen İstanbullular çareyi başka illere göç etmekte buldu. Ağırlıklı olarak İç Anadolu, Trakya, Orta ve Doğu Karadeniz şehirlerine göç eden İstanbulluların en çok taşınmak istediği şehir Eskişehir olurken, bunu Samsun ve Sakarya illeri takip ediyor.
Şubat ayında gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul’da tersine göç hareketi başladı.
1980’lerden bu yana yoğun göç alan ve Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sine ev sahipliği yapan İstanbul, artık göç veren il olarak konumlanıyor. Yeni nesil anahtar teslim taşıma hizmeti sunan eTaşın’ın hazırladığı rapor ise depremlerin sonrasında İstanbul’daki göç hareketlerinin karnesini çıkarttı.
DEPREM SONRASI TAŞINMA TALEPLERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM OLDU
eTaşın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bine yakın müşterisinin taşınma taleplerini inceleyerek bir rapor hazırladı. Raporda, şubat ve mart 2023’teki talepler, 2022’nin aynı dönemiyle karşılaştırıldı. Rapor kapsamında İstanbul çıkışlı taleplerin dört bölgede toplandığı gözlendi. Bu bölgelerin sırasıyla İç Anadolu, Karadeniz, Trakya ve Akdeniz olduğunu belirten eTaşın Kurucu Ortağı Kadir Nezih Elgün, konuya dair şunları söyledi: