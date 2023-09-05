İşte 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller
2023 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için güncel fiyatlar araştırmasının önemi arttı. Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2023 model otomobilleri sizin için listeledik. İşte 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller
Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 1.5 milyon TL'nin altındaki modelleri derledik.
Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri hangileri? 1.5 milyon TL altında hangi otomobiller alınabilir? Türkiye'nin en ucuz otomobilleri neler?
TÜRKİYE'DE SATIŞ YAPAN MARKALARIN LİSTE FİYATLARINA GÖRE EN UCUZ MODELLERİ HANGİLERİ? 1.5 MİLYON TL ALTINDA HANGİ OTOMOBİLLER ALINABİLİR? TÜRKİYE'NİN EN UCUZ OTOMOBİLLERİ NELER?
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
• 2023 Mayıs fiyatı: 637,000 TL
• 2023 Haziran fiyatı: 740,200 TL
• 2023 Temmuz fiyatı: 853,100 TL
• 2023 Ağustos fiyatı: 887,500 TL
VOLKSWAGEN: T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life
• 2023 Mayıs fiyatı: 798,800 TL
• 2023 Haziran fiyatı: 928,400 TL
• 2023 Temmuz fiyatı: 1,070,200 TL
• 2023 Ağustos fiyatı: 1,113,300 TL
VOLKSWAGEN: Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
• Mayıs Fiyatı: 844,700 TL
• Haziran fiyatı: 981,700 TL
• 2023 Temmuz fiyatı: 1,131,600 TL
• 2023 Ağustos fiyatı: 1,177,200 TL
VOLKSWAGEN: T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life
• 10 Temmuz Fiyatı: 1,348,100 TL
• 19 Temmuz Fiyatı: 1,415,300 TL
• Ağustos fiyatı: 1,472,200 TL
SEAT: IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
2023 Mayıs fiyatı: 617.000 TL
• Haziran Fiyatı: 770.000 TL
• Temmuz Fiyatı: 783.000 TL
• Ağustos Fiyatı: 850.000 TL
SEAT: LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style
• Fiyatı 930.000 TL
• Haziran fiyatı: 1.190.000 TL
• Temmuz fiyatı: 1.211.000 TL
• Ağustos fiyatı: 1.310.000 TL
SEAT: Arona 1.0 EcoTSI 95 HP Style
• 2023 Mayıs fiyatı: 745.000 TL
• 2023 Haziran fiyatı: 925.000 TL
• Temmuz fiyatı: 941.000 TL
• Ağustos fiyatı: 1.025.000 TL
• Ağustos kampanyalı fiyatı: 974.000 TL
SEAT Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG
Xperience
• Temmuz fiyatı: 1.495.000 TL
• Ağustos fiyatı: 1.595.000 TL
• Ağustos kampanyalı fiyatı: 1.547.300 TL
1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 1.660.000 TL
• Ağustos kampanyalı fiyatı: 1.610.400 TL
SKODA: Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite
• 2023 Mayıs fiyatı: 654.900 TL
• 2023 Haziran fiyatı: 779.900 TL
• 2023 Temmuz fiyatı: 864.267 TL
• 2023 Ağustos fiyatı: 869.000 TL
SKODA: Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort
• Mayıs fiyatı 799.400 TL
• Haziran Fiyatı: 939.900 TL
• 2023 Temmuz fiyatı: 1.042.234 TL
• 2023 Ağustos fiyatı: 1.044.900 TL
SKODA: OCTAVIA Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG
• Mayıs Fiyatı: 964.400 TL
• Haziran Fiyatı: 1.139.900 TL
• 2023 Temmuz fiyatı: 1.260.878 TL
• 2023 Ağustos fiyatı: 1.264.900 TL
KAMIQ Elite 1.0 TSI 110 PS DSG
• Mayıs Fiyatı: 874.900 TL
• Haziran Fiyatı: 1.029.900 TL
• 2023 Temmuz fiyatı: 1.143.928 TL
• 2023 Ağustos fiyatı: 1.149.900 TL