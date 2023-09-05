İşte 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 1.5 milyon TL'nin altındaki modelleri derledik.

Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri hangileri? 1.5 milyon TL altında hangi otomobiller alınabilir? Türkiye'nin en ucuz otomobilleri neler?