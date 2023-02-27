İşte dış ticaret istatistikleri: İthalat ve ihracatta ilk sırayı hangi ülkeler aldı?

OCAK AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %8,4, İTHALAT %8,1 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Ocak ayında %8,4 artarak 16 milyar 708 milyon dolardan, 18 milyar 105 milyon dolara yükseldi.

Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %8,1 artarak 18 milyar 408 milyon dolardan, 19 milyar 891 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ocak ayında 1 milyar 787 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %8,2 artarak 37 milyar 996 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %91,0 oldu.