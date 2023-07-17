İşte emekli aylığını yükseltmek için 2 formül
Yüksek kazanç üstünden fazla prim ödeyenin emekli aylığı da yükseliyor. Uzun yıllar çalışmak, prim gün sayısının fazla olması yüksek emekli aylığına yeterli olmuyor. İşte ayrıntılar...
Yaklaşık 15.9 milyon SSK, Bağ-Kur, memur emeklisinin yüzde 25 zamlı aylıkları bugün itibarıyla yatmaya başlıyor. Bu zamdan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.
Temmuz zammı emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Memur, emekli aylığı işçi, kendi hesabına çalışanlar için farklı hesaplanıyor. Emekli aylığını çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Yüksek kazanç üstünden fazla prim ödeyenin emekli aylığı da yükseliyor.
PRİM GÜN SAYISININ FAZLA OLMASI YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN YETERLİ DEĞİL
Sabah'ın haberine göre, uzun yıllar çalışmak, prim gün sayısının fazla olması yüksek emekli aylığına yeterli olmuyor. Çalışırken emekli maaşını yükseltmek için birçok yol bulunuyor.
Birinci yol yüksek prim yatırmak. Kazancın bordroda eksiksiz gösterilmesi önem taşırken, asgari ücretin 7.5 katına kadar kazançlar için prim yatırılabiliyor. Emeklilik dilekçesi verirken bakmakla yükümlü olduğunuz çocuk, eş gibi yakınları eklemek maaş hesabında aylık bağlama oranını yükseltiyor.
Emeklilikte yüksek aylık almanın formülü ve yeni zamlara ilişkin merak edilen soruların yanıtları şu şekilde:
EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMASINDA SON YILLARDA YATIRILAN PRİMLERİN YÜKSEK OLMASI ÖNEMLİ Mİ?
Son yedi yılda hangi statü (Bağ-Kur, SSK) daha fazla ise emeklilik işlemleri ona göre yapılıyor. Emeklilik dilekçesi verirken, aylık ödeyecek kurum belirlenirken çalışanın emeklilik tarihinden geriye doğru prim, kesenek ödenerek geçen yedi yıllık fiili hizmet süresi esas alınıyor. Emeklilikte çalışan için ödenen son 7 yıl (2 bin 520 gün) prim ödemesi içinde hangi sigortalılık statüsünde prim ödediğine bakılıyor.