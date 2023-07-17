İşte emekli aylığını yükseltmek için 2 formül

EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMASINDA SON YILLARDA YATIRILAN PRİMLERİN YÜKSEK OLMASI ÖNEMLİ Mİ?

Son yedi yılda hangi statü (Bağ-Kur, SSK) daha fazla ise emeklilik işlemleri ona göre yapılıyor. Emeklilik dilekçesi verirken, aylık ödeyecek kurum belirlenirken çalışanın emeklilik tarihinden geriye doğru prim, kesenek ödenerek geçen yedi yıllık fiili hizmet süresi esas alınıyor. Emeklilikte çalışan için ödenen son 7 yıl (2 bin 520 gün) prim ödemesi içinde hangi sigortalılık statüsünde prim ödediğine bakılıyor.