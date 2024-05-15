İşte en ucuz sıfır otomobiller
Mayıs ayında en düşük fiyatlı sıfır araç markaları ve fiyatları belirlendi. En uygun sıfır otomobil fiyatları Mayıs ayında güncellendi. Türkiye'de en ekonomik sıfır araba seçeneği Hyundai i10 olarak öne çıktı. Hyundai i10'u KIA Picanto izlerken, Picanto'yu DACIA Yeni Sandero takip etti.
Son Güncelleme:
HYUNDAI
i10 1.01 MPI 67 PS Jump Manuel
835.000 TL
KIA
Picanto 1.0L 67 Ps Manuel Benzinli
850.000 TL
DACIA
Yeni Sandero Stepway 90 Hp
908.000 TL
RENAULT
Clio Equilibre 1.0 SECe 65 Hp
942.000 TL