İşte en ucuz sıfır otomobiller

Mayıs ayında en düşük fiyatlı sıfır araç markaları ve fiyatları belirlendi. En uygun sıfır otomobil fiyatları Mayıs ayında güncellendi. Türkiye'de en ekonomik sıfır araba seçeneği Hyundai i10 olarak öne çıktı. Hyundai i10'u KIA Picanto izlerken, Picanto'yu DACIA Yeni Sandero takip etti.

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İşte en ucuz sıfır otomobiller - Resim: 1

HYUNDAI

i10 1.01 MPI 67 PS Jump Manuel
835.000 TL

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İşte en ucuz sıfır otomobiller - Resim: 2

KIA

Picanto 1.0L 67 Ps Manuel Benzinli
850.000 TL

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İşte en ucuz sıfır otomobiller - Resim: 3

DACIA

Yeni Sandero Stepway 90 Hp
908.000 TL

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İşte en ucuz sıfır otomobiller - Resim: 4

RENAULT

Clio Equilibre 1.0 SECe 65 Hp
942.000 TL

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