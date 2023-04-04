İşte EYT destek paketinin detayları!

KOBİ’ler için kefalet üst limiti 10 milyon lira, kefalet oranı ise yüzde 75 olarak belirlendi. KOBİ dışındakiler için ise üst limit 20 milyon lira olurken kefalet oranı yüzde 70 olarak belirlendi.

Kefaletle birlikte KOBİ’ler için 13.3 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 28.5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz olan dönem dahil kredilerin vadesi 36 ay olacak.