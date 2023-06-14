İşte EYT staj ve çıraklık sigorta formülü

EYT sonrasında milyonlarca kişi emeklilik imkanı yakaladı. Düzenleme sonrasında kapsam dışında kalanlar gözlerini staj ve çıraklık sigortasına göz çevirdi. EYT'ye yönelik düzenleme 4 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açtı. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ile borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekebilenlere yaş şartı kaldırıldı. Bu düzenlemeyle birlikte staj ve çıraklık yapanlar da beklenti içerisine girdi.

Mevcut düzenlemelere göre; staj ya da çıraklık için yapılan sigortalar sağlık sigortaları olarak primlendiriliyor. Dolasıyla burada emeklilik için gerekli olan primler yatırılmıyor. Bu yüzden şu anki mevzuata göre staj ya da çıraklık başlangıç olarak sayılmadığı gibi, burada ödenen primler de emeklilik hesabında kullanılmıyor.

KİMLER İSTİSNA TUTULUYOR?

Burada iki istisna bulunuyor. Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor. 1 yıllık sürenin tamamını borçlanmak şart değil, ihtiyaç kadar da borçlanma yapılabiliyor. Staj annelere de bir ayrıcalık sunuyor. Anneler sigortalı olmadan önce yaptığı doğumları borçlanamıyor. Ancak staj ya da çıraklık sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor.

Kaynak: https://www.ahaber.com.tr/galeri/ekonomi/eyt-staj-ve-ciraklik-sigorta-formulu-geldi-sgk-prim-yil-yas-muammasi-cozuldu-emeklilik-icin-1-yil-prim-indirimi