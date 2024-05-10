İşte faizsiz kredi veren bankalar ve miktarları!
Vatandaşın kredi arayışı sürüyor. Kredi arayanlar için faizsiz kredi veren bankalar merak konusu oldu. İşte detaylar...
Merkez Bankası her ne kadar kredi kullanımlarına karşı tedbirler alsa da ekonomik yaşam koşullarının zorluğu nedeniyle kredi kartı ve kredi kullanımlarının devam ettiği gözlemleniyor. Vatandaşın faizsin kredi arayışı sürüyor.
Bunun yanında ihtiyaç kredisi özel günlerde en çok tercih edilen kredi türü olarak kaydedildiği gözlemlendi. Kredilerin ortalama 3-6 ay arası geri ödenmesi talep ediliyor.
Ayrıca bazı bankalar yeni müşterilere özel sıfır faizli kampanyalar sunuyor. Bu kampanyalar arasında en fazla alınabilecek kredi 30 bin TL olarak görünüyor. Bu rakam ise taksitli nakit avans ve ihtiyaç kredisi şeklinde bütünleşik olarak veriliyor.
Türkiye İş Bankası 25 bin TL krediyi 3 ay taksitle sıfır faizsiz veriyor.